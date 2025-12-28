「お母さんの言うことは絶対!」どんな時も私を肯定してくれて守ってくれるのは”お母さん”だけ……

大反響!『家族全員でいじめと戦うということ。』で主人公がいじめられる原因になった、サキコという少女。彼女の家庭は、深刻な問題を抱えていた。我が子のためにとモンスターペアレントになった母親と、その支配から娘・サキコが解放されるまでを描くセミフィクション。

『「お母さんの言うとおり」にしてきたのに 家族全員でいじめと戦うということ。 サキコの場合』(著・さやけん)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

次回、続きます。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

『「お母さんの言うとおり」にしてきたのに 家族全員でいじめと戦うということ。 サキコの場合』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。