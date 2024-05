コトブキヤは、『アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン』より「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」の商品化を発表した。5月8日~12日に開催する第62回静岡ホビーショーにて原型を公開している。

⇒第62回静岡ホビーショー、展示アイテムをイッキにチェック!

「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」

ラスティが駆る軽量二脚型AC「スティールヘイズ」の商品化が決定。付属品などの情報は追って発表されする。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.