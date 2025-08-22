イケイケのはずだった伯母がまさかの孤独死。そうだ、婚活より終活だ。35歳独身女は人生の最終王者を目指す!

NHK土曜ドラマで映像化され話題となった『ひとりでしにたい』(カレー沢薫、ドネリー美咲/講談社刊)より一部をご紹介します。

⇒1話からイッキ読みする

第1話 ぼくらはみんな死んでゆく(1)

次回、続きます。

⇒1話からイッキ読みする

『ひとりでしにたい』は、コミックDAYSで好評連載中、コミックス1～10巻は書店・各種電子書店で発売中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。