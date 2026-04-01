昼休みはただの休憩時間――じゃない!? 会社の昼休みを最高にしたい、とある会社員のお話です。

【漫画】「さっき会議したクライアント腹立つわ」そんな時は……

今回で連載「会社の昼休みを最高にする」は最終回となります。

ご愛読ありがとうございました!(編集部)