国内には数多くのハンバーガーチェーン店が存在します。

味はもちろん、利便性やメニューの充実度に加え、近年ではモバイルオーダーなど「注文のしやすさ」を強みとしている店舗も増えていますよね。

では、実際にハンバーガーショップを訪れる人たちは、どのようなポイントを基準に店選びをしているのでしょうか。

今回は、20〜50代のマイナビニュース会員を対象に実施した「一番好きなハンバーガーチェーン店」に関するアンケート結果をもとに、お店選びで重視されているポイントや、最も多くの支持を集めたチェーン店が愛される理由を読み解いていきます。

【2026年版】好きなハンバーガーチェーン店ランキング

「最も好きなハンバーガーチェーン店」について聞いたところ、以下のような結果になりました（※ハンバーガーチェーン店をほとんど利用しないと回答した人は、集計の対象外としています）。

1位 マクドナルド …51.6%

2位 モスバーガー …22.2%

3位 バーガーキング …11.6%

4位 ケンタッキーフライドチキン …7.6%

5位 フレッシュネスバーガー …3.6%

6位 ロッテリア …1.8%

7位 ドムドムハンバーガー …0.9%

8位 シェイクシャック …0.4%

※有効回答数225件。その他除く。

最も人気を集めたのは、おもちゃ付きの「ハッピーセット」や「朝マック」などで幅広い層に親しまれている大手チェーンのマクドナルド。

全体としては、全国展開している大手ハンバーガーチェーンが上位を占める結果となりました。

ハンバーガー選びは「味」だけじゃない!?

続いて、「ハンバーガーを選ぶ際に重視するポイント」についてアンケートを取ったところ、以下のような結果になりました。

1位 味 …70.7%

2位 コスパ …53.8%

3位 メニューの豊富さ（期間限定含む） …40.0%

4位 店舗の雰囲気・清潔感 …26.7%

5位 野菜の新鮮さ・ヘルシーさ …25.3%

6位 食べやすさ（こぼれにくさ・サイズ感） …22.7%

7位 アプリや注文のしやすさ（モバイルオーダー等） …16.9%

8位 SNS映え・ビジュアル …6.7%

※有効回答数225件。複数回答式、その他除く。

「味」を重視すると回答した159名のうち、「味だけ」を選択したのは25名（約15.7%）でした。つまり、約8割の人が「味」に加え、他の要素も併せて重視していることが分かります。

全体として、お店を選ぶ際には「味」が最も重要なポイントであることは確かですが、価格や清潔感、メニューの豊富さ、利便性、SNS映えなど、複数の要素を総合的に判断する傾向があると言えそうです。

マクドナルドが選ばれる本当の理由

実はマクドナルドは、過去に実施した同様のランキングでも1位を獲得しています。今回も多くの支持を集めた背景には、単に「味がおいしい」という理由だけではない、選ばれ続ける要因があるようです。

ここからは、アンケートの自由回答をもとに、マクドナルドが支持され続ける理由を具体的に掘り下げていきましょう。

コスパが良い

・「安くておいしいからです」(男性・29歳)

・「リーズナブルで気軽に行けるから」(男性・29歳)

・「コスパが良く、味も安定してます」(女性・47歳)

・「お手頃価格でありながらも、おいしく、ラインナップも充実しているから」(男性・55歳)

・「他店と比べると比較的リーズナブルなところ」(男性・46歳)

味と価格のバランスへの評価が最も目立ちました。「安いのにちゃんとおいしい」「気軽に行ける」という声が多く、日常使いしやすい価格感が選ばれる理由の核になっているのでしょう。

店舗数が多く、利用しやすい

・「自宅から近くにお店があり、買いに行きやすい」(女性・47歳)

・「最大手で以前からなじみがあり、店舗数も多く利用しやすい」(男性・57歳)

・「どこにでもあるから入ることに抵抗がないです」(男性・51歳)

・「近場にあり、慣れ親しんでいる味だから」(男性・50歳)

・「家から一番近いから」(女性・59歳)

店舗数の多さや利用しやすさも支持につながっています。また、モバイルオーダーやドライブスルーといった手段の多さも、魅力の一つのようです。

期間限定を含めメニューが多く、飽きにくい

・「メニューの種類が多いのが魅力的」(女性・52歳)

・「期間限定の商品がおいしいから」(女性・25歳)

・「価格が手頃で、季節限定メニューもあり、子どもから年配者まで家族で楽しめる」(女性・54歳)

・「ドライブスルーを利用でき、季節限定も含めてたくさんのメニューがあるところ」(女性・49歳)

マクドナルドは期間限定商品も随時展開しており、メニューの多さにも定評があります。回答の中には「ホットアップルパイが好き」「ポテトがおいしい」など、サイドメニューを推している方の声も少なくありませんでした。

いつものメニューへの安心感

・「親しみやすく、利用しやすい」(女性・55歳)

・「子どもの頃から食べているので愛着があります」(男性・58歳)

・「昔から味が好みで好きだから」(男性・52歳)

・「朝マックが一番好きです。マフィンの生地がおいしいので気に入ってます」(女性・48歳)

・「マクドナルドのダブルチーズバーガーが好きだから」(女性・46歳)

「いつもの味」をすぐ想像でき、迷わず選べるという安心感も人気を集めるポイント。

マクドナルドは、1971年７月20日に第１号店が銀座三越にオープンして以降、長きに渡り全国的に店舗を拡大しているので、信頼度も抜群です。

また、インパクトのあるCMも多く、昨今では「三角チョコパイ」のCMにて伊藤沙莉さんがコミカルに踊る様子も話題となりましたよね。CMでもおなじみのお店だからこそ、安心して手に取れるというのも魅力の一つと言えるでしょう。

その日の気分に合わせてハンバーガーチェーン店を選んでみて

今回のアンケート結果から、ハンバーガーチェーン店選びにおいて、「味」だけでなく、価格や利便性、メニューの豊富さといった複数の要素を総合的に判断している人が多いことが分かりました。

中でもマクドナルドは、店舗数の多さによる利用しやすさや、価格と味のバランス、期間限定を含むメニュー展開など、日常の中で選びやすい条件がそろっている点が支持につながっているようです。

一方で、モスバーガーやバーガーキングなど、味や素材、ボリューム感を重視して選ばれているチェーンも上位にランクインしており、ハンバーガーチェーンはその日の気分や目的に応じて使い分けられている存在とも言えるかもしれません。

「今日は手軽に済ませたい」「少し違う味を楽しみたい」など、シーンに合わせて選択肢を広げてみると、ハンバーガーチェーンの楽しみ方もより広がるのではないでしょうか。

調査時期: 2026年3月16日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 20～59歳男女300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

