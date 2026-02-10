小学生に通う息子の同級生の親・ちあきは、決まり事などお構いなしに息子の同級生の動画をTikTokに上げ再生数を稼ぐ日々。我慢の限界に達した親たちはちあきに直談判に向かうが、身勝手な理由で動画を消すことを拒む……。子どもをネットの世界から救い、日常生活を手に入れるために主人公は立ち向かう!
『うちの子を配信しないで!息子を動画で晒すママ友』(原作・リアコミ/漫画・碧海自由/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
第5話
次回、続きます。
『うちの子を配信しないで!息子を動画で晒すママ友』(原作・リアコミ/漫画・碧海自由/KADOKAWA)
SNSの再生数を稼ぐために子どもの動画を利用する女。モラルも常識も欠如したママ友から息子を守れるか!?
ケイコの息子・ユキトも、小学生ながら友達に影響されスマホを持ちたがるように。両親は相談し、いくつか決まり事を作って息子にも携帯を持たせるようになった。
だが、息子の同級生の親・ちあきは決まり事などお構いなしに息子の同級生の動画をTikTokに上げ再生数を稼ぐ日々。我慢の限界に達した親たちはいよいよちあきの元へ直談判に向かうが、ちあきは身勝手な理由で動画を消すことを拒む…。子どもをネットの世界から救い、日常生活を手に入れるために主人公は立ち向かう!
