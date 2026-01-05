健康志向の高まりを背景に、筋トレやフィットネスに取り組む人は年々増えています。日本フィットネス産業協会の調査によれば、2023年度の国内フィットネスクラブ市場は約4,300億円規模へと拡大。また、LINEリサーチの調査では、自宅・ジムを含め「筋トレをしている」と回答した人は約4割にものぼり、日常的に体を動かす習慣が広がりつつあることがわかります。

この連載では、そんな“ジム通い”のリアルを、青木ぼんろさんの4コマ漫画でお届けします。

旅行の写真を見せてと頼んだら…

ジムに通っていると、ちょっとしたハプニングや小さな達成感、そして新しい出会いもつきものです。マシンの順番待ちに焦れたり、鏡の前でポーズをとる人とうっかり目が合って気まずくなることもあれば、前回より重いウェイトが持てたり、筋肉が着実に育っていく実感にガッツポーズをする人もいます。「最初はしんどいけど、慣れるにつれて体を動かす喜びを実感する」、そんな積み重ねがジム通いの醍醐味。

「ジム通い」に関するアンケート

調査時期: 2024年12月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 510人

調査方法: インターネットログイン式アンケート