夫が家に連れてくるようになった部下の女の子は、トンデモ地雷女に変わってしまった。 しかも、2人は怪しい関係に―。制裁しようとすると、夫がセクハラで訴えられそうになり…絶対許せないのに、裏切られた側が泣き寝入りしないといけないの!?
『うちにご飯を食べにくる地雷女 夫の浮気相手でした』(しんどうなつこ/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。
『うちにご飯を食べにくる地雷女 夫の浮気相手でした』(しんどうなつこ/KADOKAWA)
長い妊活の末に待望の子を授かったものの、育児の疲れから夫・大輝を拒むようになってしまった七緒。夫は10歳以上年下の部下・桜を家の夕食に呼ぶようになるが、桜はとんでもない地雷女だった。
家に上がり込むようになった桜のせいで、七緒と大輝の仲に亀裂が生じていき……。 Amazonなどで好評発売中です。