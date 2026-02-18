漫画家・椿の恋人は、日本のアニメとゲームを愛するアメリカ人のセオドア。誰から見ても幸せいっぱいの国際カップル――しかし、椿には毒親のもとで生まれ育った過去があった。笑って泣けて、ちょっぴり心が軽くなる、新感覚“解毒”エッセイ。
マンガボックスにて掲載中の『解毒のススメ ～毒親育ちの私がアメリカ人彼氏と幸せになってもいいですか？』(尾添椿)より、一部をご紹介します。
次回、続きます。
『解毒のススメ ～毒親育ちの私がアメリカ人彼氏と幸せになってもいいですか？』(尾添椿/マンガボックス)
漫画家・椿の恋人は、日本のアニメとゲームを愛するアメリカ人のセオドア。誰から見ても幸せいっぱいの国際カップル――しかし、椿には毒親のもとで生まれ育った過去があった。
あたたかくユニークなセオドアとの日々、そしてまっすぐな愛情表現やアメリカとの文化の違いに触れる中で、少しずつ解けていく毒親からの呪い。
毒親サバイバーとして数々のコミックエッセイを手掛けてきた尾添椿の新境地! 笑って泣けて、ちょっぴり心が軽くなる、新感覚“解毒”エッセイ。
マンガボックスで好評連載中、各電子書店で配信中です。
(C)尾添椿/マンガボックス