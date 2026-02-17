漫画家・椿の恋人は、日本のアニメとゲームを愛するアメリカ人のセオドア。誰から見ても幸せいっぱいの国際カップル――しかし、椿には毒親のもとで生まれ育った過去があった。笑って泣けて、ちょっぴり心が軽くなる、新感覚“解毒”エッセイ。

マンガボックスにて掲載中の『解毒のススメ ～毒親育ちの私がアメリカ人彼氏と幸せになってもいいですか？』(尾添椿)より、一部をご紹介します。

(C)尾添椿/マンガボックス