新人少女漫画家の双見奈々先生は、年上の女性担当編集者の佐藤 楓さんやアシスタントの間 瑞希さんに支えられながら、時々本人曰く職業病の激しい妄想を拗らせながら、今日もお仕事中! 様々な女子を描き続ける作家が贈る、エンタメ業界を舞台にしたワーキングガールズコメディ。

『コミックDAYS』連載、2025年10月よりTVアニメも放送中の漫画『笑顔のたえない職場です。』(著・くずしろ/講談社刊)より一部をご紹介します。

第10話

『笑顔のたえない職場です。』は、コミックDAYSで連載中、またコミックス13巻まで好評発売中です。

