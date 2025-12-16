世界初のカップ麺として1971年9月18日に誕生した日清「カップヌードル」。その後、次々と味のバリエーションを発表し、BIGサイズやミニサイズ、お椀サイズなどサイズのバリエーションも広がって、様々なシーンで食べられるようになりました。

海外へは1973年のアメリカを皮切りに、ブラジル、シンガポール、香港などへ進出。その国の人々が好む味わいに特化した商品開発がなされ、人気商品として定着しています。2021年8月には世界累計販売食数が500億を達成。2025年からは「魔改造カップヌードル」と題して、背徳的な味がテーマのシリーズも誕生しています。

本記事ではマイナビニュース会員を対象に、日清「カップヌードル」の好きな味についてアンケート調査を行いました。アンケートに寄せられた「好きな理由」とともにご紹介しますので、気になる味を見つけてみてください。

日清「カップヌードル」は好きですか?

はい…92.5%

いいえ…7.5%



アンケート回答者の9割以上が「カップヌードルが好き」と回答。人気ぶりがうかがえます。

「謎肉」とは

SNSなどを中心に広まった「謎肉」という愛称。これは「カップヌードル」の具の一つで、茶色くて四角いものを指しています。原材料欄には「味付豚ミンチ」と書かれており、主な原料は豚肉、大豆由来の原料、野菜など。今では「カップヌードル」に欠かせない存在です。

「魔改造カップヌードル」とは

2025年9月8日に新発売となったシリーズです。日用品やおもちゃなどを自分の好きなようにカスタムする「魔改造ブーム」を受けて、日清がオリジナル商品に自らアレンジを加えたというもの。

カロリーや塩分などを気にせず、好きなようにアレンジを施した「魔改造カップヌードル」は「背徳的ウマさ」がテーマ。くせが強めの個性的なラインナップは「魔改造カップヌードル」、「魔改造カップヌードル カレー」、「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」、「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」の4品です。

日清「カップヌードル」人気ランキング

続いて「カップヌードル」の数ある種類のなかから、好きな味を一つ選んでもらいました。票数が多かった順にランキングにすると以下の通りです。

1位 カップヌードル(37.8%)

2位 カップヌードルシーフードヌードル(25.2%)

3位 カップヌードルカレー(18.9%)

4位 カップヌードルチリトマトヌードル(5.5%)

5位 カップヌードル味噌(3.4%)

6位 カップヌードル欧風チーズカレー(2.6%)

7位 カップヌードル担担(1.3%)

8位 魔改造カップヌードル カレー(1%)

同率9位 魔改造カップヌードル(0.8%)

同率9位 魔改造カップヌードル シーフードヌードル(0.8%)

同率11位 カップヌードル辛麺(0.5%)

同率11位 魔改造カップヌードル チリトマトヌードル(0.5%)

13位 カップヌードル 魚豚(0.3%)

ここからは、各「カップヌードル」に寄せられたコメントなどをご紹介します。

1位 カップヌードル(37.8%)

日清「カップヌードル」人気ランキング、1位は「カップヌードル」でした。1971年に誕生した、言わずもがなシリーズの看板商品。つるつるとした細麺に、香辛料のきいたややスパイシーなスープ、味付豚ミンチの塩け、味付卵のまろやかな甘さなどが絡んだ、絶妙でくせになる味わいです。

好きな理由

「濃すぎず薄すぎずの味で、スープ、肉、えびの相性がいいと思う」(37歳男性)

「歳をとっても、カップヌードルを無性に食べたくなるときが年に何度かある」(63歳男性)

「えびと卵の存在感があり、醤油味にぴったり。麺がまだ少しかたいうちに食べるのが好き」(50歳男性)

「昔から好きな味なので安心感がある。ごはんにもよく合います」(40歳男性)

栄養成分など

2位 カップヌードルシーフードヌードル(25.2%)

2位は「カップヌードルシーフードヌードル」でした。1984年に誕生。白濁したスープに、カニカマ、いか、キャベツ、卵などがトッピングされて彩りが豊か。野菜や魚介からのだしがじんわりしみ出た、まろやかな味わいです。

好きな理由

「魚介の風味がきいた塩味のスープが大好き」(49歳男性)

「まろやかで具も美味しい。マヨネーズを入れると最高です」(47歳男性)

「ねぎをたっぷり入れ、胡椒をかける食べ方が気に入っています」(62歳男性)

栄養成分など

3位 カップヌードルカレー(18.9%)

3位は「カップヌードルカレーヌードル」でした。「カップヌードル」から2年後の1973年に誕生したのがこの「カップヌードルカレー」です。野菜の甘みが感じられるマイルドなスープに、食欲をそそるスパイスの香り。角切りポテトのとろみが特徴的です。

好きな理由

「とろっとしたスープがボリュームがあって良い」(42歳男性)

「カレーヌードルというものを初めて食べた商品であり、インパクトが強い」(58歳男性)

「最後にごはんを入れて食べるのが好きです」(56歳男性)

栄養成分など

4位 カップヌードルチリトマトヌードル(5.5%)

4位は「カップヌードルチリトマトヌードル」でした。1982年に誕生。トマトのまろやかな甘みと酸味に、味付豚ミンチの塩けが絶妙な一杯です。チリペッパー、クミン、オレガノなどのスパイスをきかせた本格派。彩りにコーンも入り、スープ感覚で食べられます。

好きな理由

「チリトマト味というのはカップ麺では希少な存在なので」(43歳男性)

「トマトのコクがすごくあって、ピリ辛なところも好き」(54歳男性)

「軽く食べられるのに満足感がしっかりあるから」(55歳女性)

栄養成分など

5位 カップヌードル味噌(3.4%)

日清「カップヌードル」人気ランキング、5位は「カップヌードル味噌」でした。2019年に誕生。麦味噌、赤味噌、白味噌の3種類の味噌を加えてコク深く、しょうがやにんにくをきかせたパンチのある味わいです。味付豚ミンチに山椒を練り込んだ「山椒謎肉」が味の決め手に。

好きな理由

「安定の味。満足感があります」(22歳男性)

「濃厚なスープがとても美味しくて飲み干してしまいます」(38歳女性)

「こってり味噌味のカップヌードルでやみつきになる」(66歳男性)

栄養成分など

6位 カップヌードル欧風チーズカレー(2.6%)

6位は「カップヌードル欧風チーズカレー」でした。2000年の誕生から、知る人ぞ知る人気の味わい。スープはデミグラスベースで、味付牛ミンチやマッシュルームなどが入っています。別添の「特製チーズパウダー」はパルメザンやゴーダなどを使用。チーズ好きにはたまりません。

好きな理由

「チーズパウダーが付いていて一番のお気に入り。何回食べても飽きません」(52歳女性)

「スパイシーなカレーにチーズのコクが合わさって美味しい」(50歳男性)

「少しだけ贅沢な気分になれる」(36歳男性)

栄養成分など

7位 カップヌードル担担(1.3%)

7位は「カップヌードル担担」でした。2023年に誕生。スープはねりごまやピーナッツバターでコクや甘みが感じられ、花椒がピリリときいています。具材にカシューナッツやザーサイが入り、食感も楽しめるのが特徴。

好きな理由

「ピリ辛味が良く、麺も太さもちょうどいい」(47歳女性)

栄養成分など

8位 魔改造カップヌードル カレー(1%)

8位は「魔改造カップヌードル カレー」でした。2025年9月に登場した「魔改造」シリーズの一つ。「カップヌードルカレー」のスープをベースに、ガーリックやマヨネーズの風味を加えた「ガリマヨカレー味」。香ばしく、クリーミーな味わいです。

好きな理由

9位 魔改造カップヌードル(0.8%)

9位は「魔改造カップヌードル」でした。こちらは「カップヌードル」のスープをアレンジし、シャキシャキ食感のにらをたっぷり加えた「もつ鍋しょうゆ味」。にんにくがきいていて、ごまが散らされていて香ばしさも。

好きな理由

「濃厚な味がとても好みです」(38歳女性)

栄養成分など

9位 魔改造カップヌードル シーフードヌードル(0.8%)

9位には同じく魔改造シリーズから「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」が入りました。こちらは「カップヌードルシーフードヌードル」を明太子やソースで「明太チーズ海鮮もんじゃ味」にアレンジしたというユニークな一品。チーズが香るクリーミーな味わいです。

好きな理由

「美味しくて驚きました。ゴージャスな感じもします」(46歳女性)

栄養成分など

11位 カップヌードル辛麺(0.5%)

日清「カップヌードル」人気ランキング、11位は「カップヌードル辛麺」でした。2021年に誕生。「ぶっかけ焙煎唐辛子」が入ったスープは一面が真っ赤で、辛いもの好きなら見逃せない一品です。辛さのなかにもキムチの酸味や味噌のコクがきいています。

栄養成分など

11位 魔改造カップヌードル チリトマトヌードル(0.5%)

11位には「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」も。4品ある魔改造シリーズの4品目にランクイン。テーマは「エビチリトマト味」で、オリジナルのスープをベースに豆板醤や味噌を加えることで、コクと辛みを深めています。

栄養成分など

13位 カップヌードル 魚豚(0.3%)

13位は「カップヌードル 魚豚」でした。つけ麺を意識した「魚介豚骨」の味わいです。さば節と豚骨で仕上げたスープは濃厚で、別添の「ザラザラ追い魚粉」をかければザラザラの舌ざわりで満足感もアップ。

栄養成分など

日清「カップヌードル」はいつ食べる?

お湯を注いで3分で出来上がる日清「カップヌードル」ですが、どのようなシーンで食べる人が多いのでしょうか。引き続き、アンケート調査で聞いてみました。多かった順に並べると下記の通りです。

昼食…66.0%

夜食…22.1%

アウトドア…3.7%

朝ごはん…1.9%

災害備蓄…1.1%

その他…5.3%

やはり昼食で食べているという方が半数以上。そのほか、「アウトドア」や「災害備蓄」という声も。買い置きして少しずつ食べながら補充する「ローリングストック」に役立てている方もいるようです。

日清「カップヌードル」でよく買うサイズは?

通常サイズ…82.2%

ビッグサイズ…16.5%

ミニサイズ…1.3%

ビッグサイズは内容量が通常の1.3～1.4倍、ミニサイズは麺の量が約半分となっています。

日清「カップヌードル」の定番3種類に約8割の票!

日清「カップヌードル」人気ランキングをご紹介しました。1位「カップヌードル」、2位「カップヌードルシーフードヌードル」、3位「カップヌードルカレー」で、上位3位までに約8割の票が集まる結果に。ご自身の好きな味は入っていましたか?

日清「カップヌードル」の主力商品を誕生した順に並べると、「カップヌードル」、「カップヌードルカレー」、「カップヌードルチリトマトヌードル」、「カップヌードルシーフードヌードル」という順に。シーフードは後から販売されたにも関わらず、今では牛乳、チーズ、バターなどでアレンジするレシピがSNSに多数アップされるほどの人気ぶり。

2025年9月に販売されたばかりの「魔改造シリーズ」はこってり濃厚で「背徳的」がテーマとなっていますが、「オリジナルの味よりも美味しい」などの声が届いていました。ほかにもトムヤムクンやシンガポール風ラクサなど、根強いファンをもつ商品も。

たまに無性に食べたくなるカップ麺。今回ご紹介した「カップヌードル」のなかで、「まだ食べていないけれど気になる」という種類があればぜひチャレンジしてみてくださいね。

調査時期: 2025年11月12日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計412人(男性: 310人、女性: 102人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート



※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイナビに還元されることがあります