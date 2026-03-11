恋人とのキスは、2人の距離をそっと縮めてくれる大切なコミュニケーションのひとつ。でも、実際には理想と現実の間に、思いがけない「ズレ」が生じることも。

今回は、20～45歳の男女119名に行ったアンケート結果から見えてきた「理想と現実のギャップ」や「キスの満足度の傾向」を紹介します。さらに、恋人とのキスに対する満足度を高めるためのヒントもあわせて解説。

本記事がパートナーとの関係をより心地よく育てていくための、小さなきっかけになれば幸いです。

恋人とのキスの回数に満足している?

20～45歳の男女119名に「恋人とのキスの回数にどれくらい満足しているか?」をアンケートで聞いてみたところ、以下のような結果になりました。

・とても満足している…21.0%

・まあ満足している…48.7%

・あまり満足していない…18.5%

・全く満足していない…11.8%

最も多かったのは「まあ満足している」という回答で、多くの人が恋人とのキスの回数について一定の満足感を抱いているようです。

一方で、「満足できていない」と感じている人も約3割存在し、キスの頻度に対する感じ方には意外と個人差があることが分かります。

街を歩けば幸せそうなカップルをよく見かけますが、その中には「本当はもっとキスしたいのに…」と、心の中で思っている人もいるかもしれませんね。

なぜキスの回数に満足できない? 理想とのギャップ

では、恋人とのキスの回数に満足できない人は、一体どのような悩みを抱えているのでしょうか? 引き続きアンケートで得られた結果を紹介していきます。

理想と実際のキスの回数にズレはある?

「恋人とのキスの回数について、理想と比べて実際のキスの回数にどの程度のズレがあると感じますか?」と聞いてみたところ、回答は以下のようになりました。

・理想より少ない…29.4%

・ほぼ理想どおり…54.6%

・理想より多い…16.0%

半数以上が「ほぼ理想どおり」と答えた一方で、「理想より少ない」と感じている人が3割、「理想より多い」と答えた人が1.5割いることが分かりました。

キスの回数に対する満足度は、もしかすると2人のコミュニケーションの取り方や距離感にも影響されるのかもしれません。もし「満足できていない」と感じるなら、まずはお互いの気持ちやペースを言葉で共有してみるのが大切。

丁寧にコミュニケーションを重ねることで、キスの満足度だけでなく、2人の関係性そのものもより心地よいものになっていくはずです。

キスの回数が「理想より少ない」と感じる理由

「恋人とのキスの回数について、理想と比べてどの程度ズレを感じるか?」という質問で「理想より少ない」と答えた人に対して、さらに「なぜ“理想より少ない”と感じるのか?」を尋ねたところ、以下の結果が得られました。

・スキンシップの価値観が違う…45.7%

・会う時間が少ない…37.1%

・タイミングが分からない…31.4%

・相手が恥ずかしがり／消極的…20.0％

・自分が恥ずかしい／積極的になれない…17.1％

・その他（自由回答）…2.9％

最も多かったのは「スキンシップの価値観が違う」という回答で、半数近くの方がギャップを感じているようです。「本当はもっとキスしたいのに」と思っている場合は、思い切ってこちらからアプローチしてみるのもひとつの手かもしれません。

また、「会う時間が少ない」「タイミングが分からない」といった声も多く、特に遠距離恋愛ではスキンシップ自体が難しく、寂しさにつながることもありますよね。そんなときは、会えない時間にメールや電話でコミュニケーションを取ることで、心の距離を縮められるはず。また、会った日にたくさんキスをすれば、2人の関係もより一層盛り上がるでしょう。

ちなみに、「その他（自由回答）」の中には、「会話が楽しいから」という意見も。こうした場合は、言葉でのやりとりそのものが、2人にとっての“親密さ”を育てる大切な時間になっているのかもしれませんね。

キスの満足度を上げるヒント

では、キスの回数に満足できていないと感じる場合、どのような工夫をすると良いのでしょうか。ここでは、これまでのアンケート結果をもとに、キスの満足度を上げるためのヒントを紹介していきます。

1．キスにつながるスキンシップを増やす

「もっとキスしたい」と思うほど、ついキスそのものに意識が向きがちですが、まずは軽いスキンシップで距離を縮めることが大切です。

例えば、手をつなぐ、肩を寄せる、会話の合間に軽く手首や頬に触れるといった触れ合いは、自然とキスへ移りやすい雰囲気をつくってくれます。

また、「今日は手をつないで帰ろう」「写真を撮ろう」など、さりげない提案を先に置くことで相手も構えずに応じやすくなり、結果としてキスの回数が増える流れをつくることができるでしょう。

2．数より「濃度」を意識する

キスの「回数」ではなく、「濃度」を大切にするのもおすすめです。例えば、自宅や車の中、夜の公園など、落ち着いた雰囲気の場所を選ぶことで、同じ1回でも気持ちの入り方が大きく変わります。

また、キスを数秒で終わらせず少し長めにしてみるだけでも、心の距離がぐっと縮まり、満足度も高まるでしょう。

3．相手の表情やしぐさを観察する

「キスのタイミングが分からない」という場合は、相手のサインを見逃しているだけかもしれません。恋人の表情やしぐさを注意深く見て、キスのタイミングを探ってみましょう。

例えば、相手の目が潤んだ瞬間や、ふと見つめ合ったときは、気持ちが高まっているサインの可能性も。こうした小さな変化を丁寧に観察することで、キスのタイミングがつかみやすくなり、自然とキスの機会も増えるかもしれません。

お互いのペースが合う瞬間を捉えられれば、気持ちがより深く伝わり、満足度も高まるはずです。

キスの満足度を高めるためにはコミュニケーションを意識

キスの満足度は人それぞれですが、今回実施したアンケートでは、「スキンシップの価値観が違う」「会う時間が少ない」「タイミングが分からない」といった意見が目立ちました。

スキンシップの価値観やキスのタイミングについては、お互いの考えを共有し、歩み寄ることが大事と言えそうです。また、会う時間が少ない場合は、意識的に時間をつくることも重要なポイント。

こうしたコミュニケーションを積み重ねることで、2人の価値観が自然とすり合わさり、より満足できるキスへとつながっていくはずです。

調査時期: 2026年2月25日～26日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 20～45歳未婚の男女合計300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

