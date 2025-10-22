千葉県の住みたい市町村ランキングをご紹介します。千葉県といえば東京の隣りに位置し、都内からも鉄道が多く延びている一方で自然豊かで、家族連れに人気のレジャー施設やキャンプ場、マリンスポーツが楽しめる海岸も広がっています。本記事では多彩な魅力のある千葉県のなかから「住みたい市町村」をアンケートで聞きました。理由とともにご紹介します。

千葉県の住みたい町は？

初めに「千葉県で住みたいと思う市町村」についてのアンケート調査では、下記のような結果になりました。

1位 浦安市(13.3%)

2位 勝浦市(11.4%)

3位 千葉市(8.4%)

4位 船橋市(7.2%)

5位 館山市(6%)

6位 木更津市(5.4%)

6位 松戸市(5.4%)

8位 柏市(4.8%)

9位 銚子市(4.2%)

10位 市川市(3.6%)

11位 流山市(3%)

12位 南房総市(2.4%)

13位 野田市(1.8%)

13位 成田市(1.8%)

13位 袖ケ浦市(1.8%)

13位 印西市(1.8%)

17位 佐倉市(1.2%)

17位 東金市(1.2%)

17位 習志野市(1.2%)

17位 市原市(1.2%)

17位 四街道市(1.2%)

17位 いすみ市(1.2%)

17位 大網白里市(1.2%)

17位 九十九里町(1.2%)

17位 御宿町(1.2%)

アンケート結果とコメントを紹介

ここからは、ランクインした市町村の概要や、アンケートに寄せられた「住みたい理由」、「今後に期待したいところ」などをアンケート結果から紹介します。

1位 浦安市(13.3%)

千葉県の住みたい市町村ランキング、1位は「浦安市」でした。東京都江戸川区に隣接し、JR京葉線や東京メトロを使って都内へもアクセスしやすいところが魅力。例えば舞浜駅から東京駅まで、京葉線の快速で12分で行くことができるので、都内への通勤や通学に便利です。

そして浦安市といえばやっぱり「東京ディズニーリゾート」の存在が大きいでしょう。近所にあれば行ける回数も増えて、平日に早めに終わった仕事帰りに、休日の午後に、などの楽しみ方も。「イクスピアリ」など周辺の商業施設で雰囲気を楽しむこともできます。ほかにも、総合公園や水辺の遊歩道など、海沿いの街ならでは開放的な環境が広がっています。

住みたい理由

「東京都心に近く、交通事情が良いから」(47歳男性)



「ディズニーが好きなので近くに住んでみたい」(67歳女性)



「テレビで見て、住みやすそうに感じたから」(52歳女性)

今後に期待したいところ

「緑がもっとあれば良いなと思う」(67歳女性)



「液状化が少し不安です」(55歳男性)



浦安市について

2位 勝浦市(11.4%)

2位は「勝浦市」でした。房総半島の東側にあり、海と山に囲まれた、アウトドア好きにはたまらない地域。海岸沿いには海水浴場がいくつも点在してマリンレジャーが充実し、別荘地としても人気があります。ホテルやキャンプ場、ゴルフ場などがあるものの大規模な観光施設はなく、のどかでゆったりとした雰囲気です。

千葉県の中心地である千葉駅までのアクセスは、JR外房線を使って普通列車で約90分、特急では約70～80分。特急は本数が限られているため、毎日の通勤や通学にはそれなりの時間が必要です。実際には、日々の買い物にも車を使うことが多い様子。

住みたい理由

「自然に囲まれて住みやすそう。楽しそうな朝市や、勝浦タンタンメンという名物もあるから」(58歳男性)



「都心部に比べて真夏も涼しいというのを見たことがあるので」(45歳女性)



「海が美しく、美味しい海産物もたくさんあるから」(63歳男性)

今後に期待したいところ

「鉄道やバスの便が少ないと生活しづらいと思う。乗り合いタクシーが充実すれば良いなと思う」(57歳男性)



「商業施設がもっとあると良い」(45歳男性)

勝浦市について

3位 千葉市(8.4%)

千葉県千葉市

3位は「千葉市」でした。人口が約97万人、東京湾に面した千葉県の県庁所在地です。湾岸エリアには大型商業施設や工場のコンビナートが建ち並び、内陸部には里山のあるのどかな住宅地が広がっています。海沿いをJR総武線や京葉線が通り、東京都心まで約40分で行くことが可能。市内に総合病院や学校、ショッピングモールもそろい、子育てにも適しています。

「東京ディズニーリゾート」へのアクセスも良く、海浜幕張エリアにはアウトレットやホテル、国際展示場、海浜公園、プロ野球「千葉ロッテマリーンズ」の本拠地も。気軽に行けるお出かけ先としても人気です。

住みたい理由

「幕張メッセやイオンモールがあるし、都内へ電車で40分と利便性がとても良い。自然たっぷりの房総南部へも行きやすい」(64歳男性)



「ディズニーに行きやすいから」(63歳女性)



今後に期待したいところ

「図書館や美術館などの文化施設が少ないように思う。交通の利便性が高いだけに残念」(64歳男性)



「交通渋滞が緩和されると良いなと思う」(48歳女性)

千葉市について

4位 船橋市(7.2%)

4位は「船橋市」でした。東京都と千葉市の間にある船橋市はどちらへも出やすいことから、ベッドタウンとして人気のあるエリア。人口は約65万人と、千葉県内では千葉市に次いで多い市となっています。特に、西船橋駅はJRや東京メトロなどの5路線が通るハブ駅。朝の通勤通学時間帯の混雑ぶり有名です。市内には「ららぽーと」や「IKEA」などの大型商業施設もあります。

住みたい理由

「都心に出やすく、交通の便が良い」(52歳男性)



「マリンスタジアム、幕張メッセ、ディズニーなどに近いから」(66歳男性)

今後に期待したいところ

「混雑を解消してほしい」(63歳男性)

5位 館山市(6%)

千葉県の住みたい市町村ランキング、5位は「館山市」でした。房総半島の南端にあり、交通の便がいいとは言いにくいですが、温暖で自然豊かであることから移住先として選ばれることが多いエリアです。マリンスポーツや釣り、ハイキングなどが楽しめるスポットも充実しています。館山といえば海の幸も魅力で、漁港がいくつかあり、新鮮な魚を味わえる飲食店も多数。

住みたい理由

「趣味の釣りをするのに最適な環境だから」(64歳男性)



「海が近く魚が美味しいし、冬も花がきれいに咲いているから」(59歳男性)

今後に期待したいところ

「スーパーや商業施設がもう少し充実すれば良いと思う」(48歳男性)

千葉県の概要と人口について

ここからは千葉県について簡単な紹介です。

千葉県は東京の隣り、江戸川を挟んで東側に広がって太平洋に面している県になります。平野部は東京のベッドタウンとして多くの人が暮らす一方、国際空港や巨大テーマパーク、家族連れに人気の牧場や水族館、キャンプ場、新鮮な魚が食べられる漁港、マリンスポーツが楽しめる海岸もあり、観光地としても人気です。

千葉県の市町村、人口が多いのは?

まず、実際に人口の多い市町村はどこなのでしょう。千葉県が発表している「千葉県年齢別・町丁字別人口令和7年度」によると下記の通りです。

1位 千葉市…984,357人

2位 船橋市…650,768人

3位 松戸市…500,922人

4位 市川市…496,089人

5位 柏市…437,716人

やはり都心にアクセスしやすいJR総武線、京葉線、常磐線、東京メトロ東西線、都営新宿線の沿線地域に人が多く集中しています。

千葉県で人気の市町村まとめ

千葉県の住みたい市町村ランキングをご紹介しました。1位「浦安市」、2位「勝浦市」、3位「千葉市」という結果になりました。突出して多かった市町村はなく、まんべんなく票が分かれました。

1位の浦安市は、やはり「東京ディズニーリゾート」の印象が強いことから選ばれた様子。多くの人が休暇をとって1日か2日がかりで出かけるところも、近所なら訪れるハードルがぐんと下がります。日常的にあの独特な雰囲気を眺められるなんて、ディズニーファンにはたまらないでしょう。

2位はレジャーが楽しめ、別荘地としても人気がある勝浦市。交通の便よりも自然豊かな環境にひかれる方が多く、ランクインしました。続く3位は雰囲気ががらりと変わって、県庁所在地の千葉市。県政の中心として、各鉄道のハブとして、大型商業施設も多数進出する千葉県の一大都市です。

千葉県には広大なベッドタウンが広がるだけでなく、空港、巨大テーマパーク、たくさんのレジャー施設のほか、国内有数の漁港や広大な田畑も。千葉県の豊かな魅力は今回のランキングからも伝わってきます。利便性をとるのか、のどかな環境をとるのか、「住みたい」と思う視点は人によってさまざま。あなたは千葉県のどの市町村に興味がありますか。