桜の開花予報のニュースが流れると、なんとなくそわそわしてしまう人も多いのではないでしょうか? 満開の桜は見たいけれど、大勢が集まって場所取りが必要になるような本格的な宴会はちょっとな……という方もいるはず。

そこで今回は、「できるだけ混雑を避けて、静かにお花見をしたい」という方に向けて、関東在住の方へのアンケートで集まった「東京の桜の穴場スポット」をご紹介します。

お花見に出かけたいと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

「桜の穴場スポット」とはどんな場所?

そもそも、どのような場所が「桜の穴場スポット」と呼べるのでしょうか。当てはまると思ったものをすべて選んでもらうと、このように。

1位 落ち着いて過ごせる (42.1%)

2位 写真映えする(35.1%)

3位 桜の本数が多い(33.3%)

4位 アクセスしやすい(32.5%)

5位 夜桜がきれい(31.6%)

6位 観光客がほとんど来ない(26.3%)

7位 人が少ない(24.6%)

7位 地元の人しか知らない(24.6%)



穴場というと「人にあまり知られていない場所」というイメージですが、「落ち着いて過ごせる」「観光客がほとんど来ない」などの声とともに多かったのが「写真映えする」「桜の本数が多い」「夜桜がきれい」などの声。人が少ないのは大切な要素だとしても、やっぱり桜そのものの美しさは外せないですよね。

アンケートで選ばれた、東京にある桜の穴場スポット9選

アンケートに寄せられた「穴場だと思う桜スポット」をご紹介します。

神代植物公園(調布市)

広い園内には「さくら園」を中心に、ソメイヨシノを含む約60品種、約750本の桜が植えられています。早咲きから遅咲きまで種類が豊富で、遅咲きの桜は5月ごろまで楽しめるのだとか。ただし、入園料が必要となるため、訪れる際はご注意ください。

お気に入りポイント

「近くにある井の頭公園とはまた違って、自然豊かな雰囲気で楽しめる。有料なので人の多さもそこまで気にならない」(55歳男性)

多磨霊園(府中市)

日本最大の公立霊園で、広大な敷地に緑が豊かに茂っています。園内には桜並木が数か所あり、散策しながら静かに楽しむ人の姿も。なお、霊園なので宴会はできません。

お気に入りポイント

「大きな道がいくつも通り、ゆったりとした時間が流れています。いたるところに桜が植えられ、その花吹雪は見事のひと言です」(57歳男性)

東京大学キャンパス(文京区/目黒区)

東京大学の本郷キャンパスや駒場キャンパスは、桜の名所としても有名です。基本的にはキャンパス内に入れますが、建物内への立ち入りはNG。静かに鑑賞したい人に最適の場所です。

お気に入りポイント

「大学構内なので、静かにゆっくりと楽しめるのがいい」(51歳女性)

旧中川の河川敷(墨田区/江戸川区/江東区)

墨田区、江戸川区、江東区の間を流れる「旧中川」は、遊歩道からスカイツリーの絶景が見られる名スポット。2月からの河津桜に続いて3月にはソメイヨシノなど、早咲きや遅咲きの桜を長期間にわたって楽しめます。

お気に入りポイント

「川沿いに続く桜の風景がきれいです」(59歳男性)

「桜の本数が多いので、満開の時季はしっかり楽しめる」(55歳男性)

神田川沿いの面影橋/小滝橋周辺(新宿区/中野区)

神田川沿いにも桜スポットはいくつかあり、そのなかでも中野区にある都営バスの小滝橋車庫周辺や新宿区の面影橋周辺は、桜がずらっと並ぶスポット。ゆったり散策しながら楽しむのにぴったりです。

お気に入りポイント



「小滝橋通りの都営バス車庫の近くは、バスの背後に満開の桜が見られる」(35歳女性)

「都営荒川線の面影橋駅近くにある橋に立って神田川の方向を見ると、奥行きのある圧巻の風景が見られます」(52歳男性)

桜坂(大田区)

閑静な住宅街にある桜坂には、30本ほどの桜が植えられていて、春には桜のトンネルが楽しめます。途中にかかる朱色の「さくら橋」がフォトスポット。散策しながら楽しめる場所です。

お気に入りポイント

「福山雅治の『桜坂』で人が増えた印象ですが、桜はきれいです」(50歳男性)

「坂なので、上ったり下ったりしながら楽しめます」(58歳男性)

石神井川周辺(板橋区)

東武東上線「中板橋駅」の近くを流れる石神井川の沿道に、約900本の桜のトンネルが。駅周辺に広がる商店街の雰囲気も一緒に楽しめます。

お気に入りポイント

「川の両端から桜が枝垂れ桜のように覆いかぶさって咲いていて、とてもきれいです。駅からすぐの場所で見られます」(55歳女性)

桜台(練馬区)

西武池袋線「桜台駅」周辺の千川通りでは、毎年さくら祭りが開催されます。商店街が出す屋台が並び、地元の人たちでにぎわう、あたたかい雰囲気のお花見スポットです。

お気に入りポイント

「地元の飲食店の屋台が出ていて楽しいです」(41歳男性)

「桜はもちろん、お店が出て町が華やかな雰囲気になります」(40歳男性)

石神井公園(練馬区)

大きな池の周りを中心に、約240本の桜が植えられています。天気の良い日には、池の水面に映る桜が一段と美しく見えることでしょう。のんびりと散策しながら楽しめるスポットです。

お気に入りポイント

「池のほとりに桜が並んでいて、風を感じながら散策するのが気持ちいいです」(38歳男性)

【番外編】やっぱり気になる! 東京にある定番の桜スポット

今回のアンケートでは、定番といえる桜スポットの名前もちらほら。やっぱりきれいな桜を堪能するなら有名どころは外せませんね。

ここでは番外編として、定番の桜スポットもいくつかご紹介します。

目黒川(目黒区)

桜のシーズンには、地元の商店街が全面的にバックアップ。夜になると川の両端にぼんぼりが灯り、桜もライトアップされて幻想的な雰囲気に包まれます。キッチンカーや屋台が並び、おしゃれなグルメを楽しめるのも魅力です。

お気に入りポイント

「川沿いから一日中見ていても飽きない美しさです」(31歳男性)

「中目黒周辺はやはり混雑するので、喧騒から離れてゆったり過ごしたいなら目黒川緑道がおすすめ。川面に映る桜を堪能できます」(26歳女性)

国営昭和記念公園(立川市)

西東京を代表する広大な国営公園。園内には約1,500本の桜が植えられており、特に「桜の園」は満開の時季には圧巻の美しさです。原っぱが広がり、ゆったりとした雰囲気の中でピクニックを楽しむのにもぴったりのスポットでしょう。

お気に入りポイント

「そもそもが広いので混雑が気にならず、駅からもたくさん歩くので自分にとっては穴場」(33歳男性)

「桜だけでなく菜の花やチューリップなど、色んな花とのコラボを楽しめる。公園が広いので一日中遊べます」(52歳男性)

小金井公園(小金井市)

中央線からアクセスでき、園内には約1,400本の桜が咲き誇る都内有数のお花見スポット。落ち着いた雰囲気の「江戸東京たてもの園」が併設されており、桜とあわせて散策も楽しめます。

お気に入りポイント

「アクセスしやすいし、広々としている。都心の公園ほど混雑していないのでゆっくりできます」(52歳男性)

「それほど混んでいないと感じるし、桜がとにかくきれいです」(43歳女性)

散策しながら、桜をゆったりと楽しもう

アンケートから寄せられた声を元に、東京にある桜の穴場スポットを紹介しました。

植物園や住宅街を流れる川沿い、スカイツリーが見える河川敷など、どこも落ち着いた雰囲気の中で桜を楽しめる場所ばかり。温かい飲み物片手に散策すれば、気分転換や運動不足の解消にもなり、心身ともにリフレッシュできそうです。

もちろん、都内の名所と呼ばれる定番スポットも魅力的ですよね。都心部から少し離れた公園なら、そこそこアクセスが良いうえに敷地も広いので、混雑もさほど気にせず楽しめるかもしれません。

桜の季節はあっという間に終わってしまいます。気になるスポットがあれば、ぜひこの機会に足を運んで、春ならではの景色を満喫してみてくださいね。

調査時期: 2026年3月10日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 関東在住の20～59歳男女300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

