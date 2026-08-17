「思っていたのと違うかも…」

転職や異動を経験したあと、そんな違和感を覚えたことはないでしょうか。入社前には見えなかった職場のルールや空気、人間関係――実際に働いてみて初めて気づく「会社の実情」に戸惑う人は少なくありません。

現在、日本では労働者のキャリア選択がますます多様化しています。総務省の「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」によると、2023年7～9月期の転職等希望者は過去最多の1,035万人にのぼり、10期連続で増加しています。

特に女性の転職者数は男性より高く推移しており、キャリアの築き方に性別や世代差が生じていることもうかがえます。こうした背景には、終身雇用の変化や働き方への価値観のシフトがあり、「どの仕事でどう生きるか」は個人だけでなく社会全体のテーマになっています。

そこで本連載では、キャリア変更の理想と現実のギャップや、転職後に見えてくる「会社の実情」を漫画形式で紹介します。退職を経て転職した経験を持つマイナビニュース会員のリアルな体験をもとに共感したり、転職活動時のヒントを得たり、時には反面教師にしたりしながら、自分のキャリアを見直すきっかけにしてみてください。

第1話から読む

自分のミスをチームでカバー! いつも以上の成果が出たが……

正直に自分のミスを報告し、チームの皆に頭を下げてカバーしてもらった結果、結束力が増していつも以上の成果が出た――。まさに「雨降って地固まる」を地でいくようなストーリーですが、会社からは単に「ミスをする人」とだけ見なされてしまった……。つらいですよね。

もちろん、ミスをしてしまったのは反省すべき点ですが、これが査定に響くようだったら……「正直者が損をする」というような会社にはいたくないですよね。

多様な選択肢がある時代の「理想的なキャリア」とは

これからのキャリア形成は単なる「仕事選び」ではなく、人生観や価値観そのものの表現とも言えます。多様な働き方が認められる一方で、選択肢が増えるほど意思決定は難しくなっており、社会や企業にも柔軟な受け皿が求められています。こうした個人と社会の変化の中で、一人ひとりのキャリアの実感や迷いを共有することが、これからの働き方を考えるヒントになるはずです。

本連載を通じて、多くの人たちが「自分にとって理想的なキャリアの在り方」について考える機会が増えてくれれば幸いです。

津夏なつな つなつなつな インターネット4コマ漫画マンです。毎日こまめに4コマ漫画を更新中。2026年1月よりジャンプ＋で『ハーレム勇者伝説』を連載。Xはコチラ。 この著者の記事一覧はこちら

転職に関するアンケート

調査時期: 2025年11月28日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート