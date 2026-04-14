「思っていたのと違うかも…」

転職や異動を経験したあと、そんな違和感を覚えたことはないでしょうか。入社前には見えなかった職場のルールや空気、人間関係――実際に働いてみて初めて気づく「会社の実情」に戸惑う人は少なくありません。

現在、日本では労働者のキャリア選択がますます多様化しています。総務省の「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」によると、2023年7～9月期の転職等希望者は過去最多の1,035万人にのぼり、10期連続で増加しています。

特に女性の転職者数は男性より高く推移しており、キャリアの築き方に性別や世代差が生じていることもうかがえます。こうした背景には、終身雇用の変化や働き方への価値観のシフトがあり、「どの仕事でどう生きるか」は個人だけでなく社会全体のテーマになっています。

そこで本連載では、キャリア変更の理想と現実のギャップや、転職後に見えてくる「会社の実情」を漫画形式で紹介します。退職を経て転職した経験を持つマイナビニュース会員のリアルな体験をもとに共感したり、転職活動時のヒントを得たり、時には反面教師にしたりしながら、自分のキャリアを見直すきっかけにしてみて

本社勤務枠をゲットすべく優秀な成績を残したが……

憧れの部門や部署へと転属されるため、今の職場で優秀な成果を残して会社へとアピールする……。ビジネスパーソンの多くが一度はこのようなシチュエーションを経験しているのではないでしょうか?

でも現実とは無慈悲なものです。今回の漫画のように「優秀すぎるがゆえに、チームから抜けられてしまうと困る」という本人の意思とは全く無関係の理由で、栄転が見送られてしまうケースは決して少なくありません。

優秀でなければ花形部門への門戸が開かれない。でも優秀であればあるほど、今の部署が手放そうとしてくれない。このジレンマはどうすれば……。

多様な選択肢がある時代の「理想的なキャリア」とは

これからのキャリア形成は単なる「仕事選び」ではなく、人生観や価値観そのものの表現とも言えます。多様な働き方が認められる一方で、選択肢が増えるほど意思決定は難しくなっており、社会や企業にも柔軟な受け皿が求められています。こうした個人と社会の変化の中で、一人ひとりのキャリアの実感や迷いを共有することが、これからの働き方を考えるヒントになるはずです。

本連載を通じて、多くの人たちが「自分にとって理想的なキャリアの在り方」について考える機会が増えてくれれば幸いです。

津夏なつな つなつなつな インターネット4コマ漫画マンです。毎日こまめに4コマ漫画を更新中。2026年1月よりジャンプ＋で『ハーレム勇者伝説』を連載。Xはコチラ。 この著者の記事一覧はこちら

転職に関するアンケート

調査時期: 2025年11月28日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート