現在、日本では労働者のキャリア選択がますます多様化しています。総務省の「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」によると、2023年7～9月期の転職等希望者は過去最多の1,035万人にものぼり、10期連続で増加しています。

特に女性の転職者数は男性より高く推移しており、キャリアの築き方に性別や世代差が生じていることがうかがえます。こうした背景には、終身雇用の変化や働き方への価値観のシフトがあり、「どの仕事でどう生きるか」は個人だけでなく社会全体のテーマになっています。

そこで本連載では、キャリア変更の理想と現実のギャップや転職にまつわる「あるある」エピソードを漫画形式で紹介します。退職を経て転職した経験を持つマイナビニュース会員のリアルな体験をもとに共感したり、転職活動時のヒントを得たり、時には反面教師にしたりしながら、自分のキャリアを見直すきっかけにしてみてください。

上司の誘いも断って真面目に仕事をしてきたが……

上司と頻繁に飲んでいる同僚が先に出世した

社内の評価制度ほど不透明でわかりにくいものはないですよね……。誰もが認めるぐらいバリバリと成果を上げていた人が順調に出世していくケースももちろんありますが、「なんであの人が……?」と目を疑いたくなるような人事を目の当たりにしてきた人も多いことでしょう。

組織の人事評価システム……それは誰もが興味を持つと同時に、決してふたを開けてはいけないパンドラの箱かもしれません。

多様な選択肢がある時代の「理想的なキャリア」とは

これからのキャリア形成は単なる「仕事選び」ではなく、人生観や価値観そのものの表現とも言えます。多様な働き方が認められる一方で、選択肢が増えるほど意思決定は難しくなっており、社会や企業にも柔軟な受け皿が求められています。こうした個人と社会の変化の中で、一人ひとりのキャリアの実感や迷いを共有することが、これからの働き方を考えるヒントになるはずです。

本連載を通じて、多くの人たちが「自分にとって理想的なキャリアの在り方」について考える機会が増えてくれれば幸いです。

津夏なつな つなつなつな インターネット4コマ漫画マンです。毎日こまめに4コマ漫画を更新中。2026年1月よりジャンプ＋で『ハーレム勇者伝説』を連載。Xはコチラ。 この著者の記事一覧はこちら

転職に関するアンケート

調査時期: 2025年11月28日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート