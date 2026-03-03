現在、日本では労働者のキャリア選択がますます多様化しています。総務省の「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」によると、2023年7～9月期の転職等希望者は過去最多の1,035万人にものぼり、10期連続で増加しています。

特に女性の転職者数は男性より高く推移しており、キャリアの築き方に性別や世代差が生じていることがうかがえます。こうした背景には、終身雇用の変化や働き方への価値観のシフトがあり、「どの仕事でどう生きるか」は個人だけでなく社会全体のテーマになっています。

そこで本連載では、キャリア変更の理想と現実のギャップや転職にまつわる「あるある」エピソードを漫画形式で紹介します。退職を経て転職した経験を持つマイナビニュース会員のリアルな体験をもとに共感したり、転職活動時のヒントを得たり、時には反面教師にしたりしながら、自分のキャリアを見直すきっかけにしてみてください。

転職直後の中途社員を教育していたら……

新卒入社の自分より給料がよくて衝撃を受けた

中堅のプロパー社員と他社でキャリアを積んで即戦力を期待されている中途社員。給与を比較すると、後者の方が高かった……というケースは決して少なくはないでしょう。

ITや介護・医療業界などの人材不足が叫ばれる昨今、より優秀な人を集めようと好待遇で中途を募集する企業もあるでしょうが、新卒から入った人たちにその「実情」を知られる事態は避けた方がよさそうです……。

多様な選択肢がある時代の「理想的なキャリア」とは

これからのキャリア形成は単なる「仕事選び」ではなく、人生観や価値観そのものの表現とも言えます。多様な働き方が認められる一方で、選択肢が増えるほど意思決定は難しくなっており、社会や企業にも柔軟な受け皿が求められています。こうした個人と社会の変化の中で、一人ひとりのキャリアの実感や迷いを共有することが、これからの働き方を考えるヒントになるはずです。

本連載を通じて、多くの人たちが「自分にとって理想的なキャリアの在り方」について考える機会が増えてくれれば幸いです。

津夏なつな つなつなつな インターネット4コマ漫画マンです。毎日こまめに4コマ漫画を更新中。2026年1月よりジャンプ＋で『ハーレム勇者伝説』を連載。Xはコチラ。 この著者の記事一覧はこちら

転職に関するアンケート

調査時期: 2025年11月28日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート