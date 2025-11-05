クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とあるユーザーの体験とは?
【漫画】キャッシュレス決済できると思ったら……
せっかく期待していたのに……もうこれ以上アプリを増やしたくない、という声でした。
