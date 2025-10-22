クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とあるユーザーの体験とは?
【漫画】現金払いの圧が……
「ランチは現金のみ」「キャッシュレス決済は●●円以上」などたまにありますね……。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
