クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とあるユーザーの体験とは?
【漫画】メインの決済が使えなくても……
持っていると安心ですね。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
