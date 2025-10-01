クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とあるユーザーの体験とは?
【漫画】スマホの待ち受け画像が……
見られてもいいものにしたいですね。
連載
掲載日
クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とあるユーザーの体験とは?
見られてもいいものにしたいですね。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第102回 【漫画】「現金のみ」のお店だったとき……
Visa最上位ランクのクレジットカード「三井住友カード Visa Infinite」の詳細発表! 年会費は9万9,000円
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第101回 【漫画】セルフレジで会計したとき……
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第100回 【漫画】キャッシュレスにすっかり慣れてしまい……
【dポイント/d払い】10月のお得なキャンペーン発表 - すき家、はま寿司、モスバーガー、髙島屋など
各社が提供するクレジットカード・電子マネーに関する話題について扱います。主に銀行系、信販系、メーカー系問わず国内外の各種クレジットカードの便利な活用情報などを紹介していきます。