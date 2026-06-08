「カーズ」シリーズはピクサー・アニメーション・スタジオが制作し、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズが配給するフルCGのアニメーション映画シリーズです。タイトルが示すとおり、車が主人公となるこのシリーズは、車が人間のように生きる世界で、天才レーサーのライトニング・マックィーンやオンボロレッカー車のメーターらの活躍を描いています。

本記事では、この映画「カーズ」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

「カーズ」シリーズを見る順番

映画「カーズ」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。映画「カーズ」シリーズは、これまでに映画全3作品、ドラマ1作が公開されています。まずはこの4作品の公開順と時系列を把握しておきましょう。

「カーズ」シリーズの公開順

映画『カーズ』(2006年) 映画『カーズ2』(2011年) 映画『カーズ/クロスロード』(2017年) 短編シリーズ『カーズ・オン・ザ・ロード』(2022年)

「カーズ」シリーズは、2006年に映画第1作が公開されました。その後、2011年、2017年に続編の映画が公開され、2022年に短編シリーズの『カーズ・オン・ザ・ロード』がディズニープラスで配信開始されました。

「カーズ」シリーズの時系列順

続いて時系列は以下のとおりです。

映画『カーズ』(2006年) 映画『カーズ2』(2011年) 映画『カーズ/クロスロード』(2017年) 短編シリーズ『カーズ・オン・ザ・ロード』(2022年)

「カーズ」シリーズは、公開順でストーリーが進んでいきます。

「カーズ」シリーズを見るおすすめの順番

「カーズ」シリーズは公開順がそのまま時系列になっています。公開順と時系列を踏まえたうえで、「カーズ」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

映画『カーズ』(2006年) 映画『カーズ2』(2011年) 映画『カーズ/クロスロード』(2017年) 短編シリーズ『カーズ・オン・ザ・ロード』(2022年)

各作品はどれも単体で見ても楽しめるように作られていますが、第1作では傲慢なルーキーだった主人公がだんだんと成長し、名チャンピオンや、若手を指導する立場へと変化していきます。その成長・変化を楽しむには、やはり公開順に見た方がよいでしょう。

「カーズ」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「カーズ」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

映画『カーズ』

あらすじ

若き天才レーサー、ライトニング・マックィーンはデビューしたばかりのルーキー。自信満々な彼は、「ピストン・カップ」で優勝することを目指していた。しかし、最終レースに向かう途中、ラジエーター・スプリングスという田舎町に迷い込んでしまう。パニックで暴れた彼は拘束され、社会奉仕活動として道路の舗装を命じられる。一刻も早くレース会場に向かおうとする彼だったが、この街で伝説の老レーサー、ドック・ハドソンと出会う……。

出演/オーウェン・ウィルソン、ポール・ニューマン、ボニー・ハント、ラリー・ザ・ケイブル・ガイ、チーチ・マリン

出演(日本語吹替版)/土田大、浦山迅、戸田恵子、山口智充、パンツェッタ・ジローラモ

監督/ジョン・ラセター

公開年/2006年

映画『カーズ2』

あらすじ

新しいクリーン燃料「アリノール」を使うワールド・グランプリというレースに参戦することになった天才レーサーのライトニング・マックィーンは、親友のメーターとともに第一戦の地・トーキョーを訪れた。初めてのトーキョーに大はしゃぎのメーターを、マックィーンは恥ずかしく思ってしまう。しかし、ひょんなことからスパイと勘違いされたメーターは、英国のスパイであるフィン・マックミサイルとホリー・シフトウェルとともに、ある陰謀を暴くためにスパイとして活動することになる……。

出演/オーウェン・ウィルソン、ラリー・ザ・ケイブル・ガイ、マイケル・ケイン、エミリー・モーティマー、エディ・イザード

出演(日本語吹替版)/土田大、戸田恵子、山口智充、大塚芳忠、朴璐美、落合弘治

監督/ジョン・ラセター

公開年/2011年

映画『カーズ/クロスロード』

あらすじ

「ピストン・カップ」で7回の優勝経験を誇る天才レーサー、ライトニング・マックィーン。不動のチャンピオンと思われていた彼だが、新世代ルーキーのジャクソン・ストームに王者の座を奪われてしまう。ストームをライバル視するマックィーンは、焦りのあまりクラッシュ事故を起こしてしまう。スポンサーのスターリングの指示で若いクルーズ・ラミレスというトレーナーと「再生プロジェクト」として特訓を始めるマックィーンだが、ラミレスもかつてはレーサーを目指していたことを知る……。

出演/オーウェン・ウィルソン、ラリー・ザ・ケイブル・ガイ、クリステラ・アロンゾ、クリス・クーパー、ネイサン・フィリオン、アーミー・ハマー

出演(日本語吹替版)/土田大、戸田恵子、山口智充、松岡茉優、有本欽隆、大川透、藤森慎吾

監督/ブライアン・フィー

公開年/2017年

短編シリーズ『カーズ・オン・ザ・ロード』

あらすじ

メーターの姉が結婚することに。結婚式に出席するため、メーターとマックィーンはアメリカを横断する旅に出る。幽霊の出るホテルに泊まったり、メーターがランドスピード・レースに出場したり、ビッグフットに遭遇したり……。さまざまなアクシデントに出会う彼らは、結婚式に間に合うのか……!?

出演/オーウェン・ウィルソン、ラリー・ザ・ケイブル・ガイ、ジェニファー・ルイス、キャシー・ホリー、キンタ・ブランソン

出演(日本語吹替版)/土田大、山口智充、西宏子、松岡洋子、中村千絵

監督/スティーヴ・パーセル、ブライアン・フィー、ボビー・ポデスタ

公開年/2022年

「カーズ」シリーズの魅力

「カーズ」シリーズは、車が人間のように暮らしている世界で、天才レーサーのライトニング・マックィーンとオンボロレッカー車のメーターを中心に、彼らの友情と成長を描いたピクサー制作のアニメシリーズです。その映像も美しく、エンターテインメント作品として、子どもが無邪気に楽しめる作品となっています。

レーシングカーが主人公なだけあって、そのレースシーンの迫力はさすがの一言。レース中の駆け引きやピット戦略、コース取りなど、実際のレースを研究して制作されたその映像は、レースの迫力を存分に伝えています。作品の中心となるキャラクターも、魅力的な車ばかりです。

魅力的なキャラクターたちのなか、シリーズを通じて特筆すべきは、マックィーンの成長・変化と、それを支えるメーターの存在感でしょう。若き傲慢なレーサーだったマックィーンは作品ごとに成長し、世界を魅了するワールド・チャンピオン、若手に押され世代交代を余儀なくされるベテランレーサーへと変化していきます。その成長・変化は、大人世代にこそ理解・共感できるものでしょう。

また、マックィーンを支えるメーターの純粋で無邪気な言葉も、効率や勝利ばかりを追い求める現代人へ「本当にそれは必要なの?」と本質的な質問を突きつけてきます。

都会で成功を追い求めた一人の男が、忘れられたような昔ながらの街「ラジエーター・スプリングス」で、自分が本当にそうありたかった姿に気づく。そしてそこで出会った仲間たちとともに、その時々の変化を受け入れながら、自身も成長していく……。「カーズ」シリーズは、大人こそ、その魅力を楽しめる物語と言えるでしょう。

大人はそのドラマに涙し、子どもは物語の展開に心浮き立たせる。「カーズ」シリーズは、大人も子どももそれぞれの視点から楽しめる、良質のエンターテインメント作品です。

「カーズ」シリーズの主要キャラクター

ここでは「カーズ」シリーズの主要キャラクターを紹介します。

キャラクター名 特徴や性格 ライトニング・マックィーン(オーウェン・ウィルソン、土田大) 天才的な才能を持つレーシングカー。元々自信家で傲慢な面があったが、ラジエーター・スプリングスの仲間たちと出会ったことで成長し、人生で大切なことに気づく ドック・ハドソン(ポール・ニューマン、浦山迅) 1951年型ハドソン・ホーネット。ラジエーター・スプリングスで診療所の医者や判事をしている街の名士。実はかつて「ピストンカップ」を三連覇した名レーサー。メーターを指導し、彼のクルーチーフとなる サリー ・カレーラ(ボニー・ハント、戸田恵子) 2002年型ポルシェ911。もともとロサンゼルスで弁護士をしていたが、都会の生活に疲れてラジエーター・スプリングスにたどり着き、街のために尽力している。やがてマックィーンの恋人となる メーター(ラリー・ザ・ケイブル・ガイ、山口智充) ラジエーター・スプリングスで暮らす錆びついた車体のレッカー車。無邪気で陽気、やさしい性格で、仲間たちを和ませている。バックでの高速走行が得意 ルイジ(トニー・シャルーブ、パンツェッタ・ジローラモ) 1959年型フィアット500。イタリアにルーツを持ち、大らかで明るい性格。ラジエーター・スプリングスでフォークリフトのグイドとともに、タイヤ店を経営している フィン・マックミサイル(マイケル・ケイン、大塚芳忠) MI6に所属する、英国の諜報員。車体には色々な秘密兵器を隠している。ワールド・グランプリの開催中、トーキョーで出会ったメーターをアメリカのスパイと勘違いし、メーターと行動をともにする ホリー・シフトウェル(エミリー・モーティマー、朴璐美) 情報分析を得意とする英国の諜報員。現場に出た経験は少ないため、マックミサイルのサポートをしている。スパイとして活躍するメーターを助け、彼から好意を寄せられている クルーズ・ラミレス(クリステラ・アロンゾ、松岡茉優) ラスティーズ・レーシング・センターででマックィーンを指導するトレーナー。実はかつてレーサーを夢見ていた。マックィーンに影響を受け、レーサーとなる ジャクソン・ストーム(アーミー・ハマー、藤森慎吾) 最新技術を搭載した新世代レーサー。傲慢な性格で、マックィーンをはじめとする旧世代レーサーを下に見ている。マックィーンに挑戦的な態度を取り、彼をチャンピオンの座から追い落とそうとしている

「カーズ」シリーズが配信されている動画配信サービス

「カーズ」シリーズを見てみたいという方は、動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年6月時点で「カーズ」シリーズが見られる主な動画配信サービスには、以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

映画『カーズ』

映画『カーズ2』

映画『カーズ/クロスロード』

Hulu

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映画『カーズ2』

映画『カーズ/クロスロード』

ディズニープラス

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映画『カーズ/クロスロード』

短編シリーズ『カーズ・オン・ザ・ロード』

「カーズ」シリーズはいくつかの配信サービスで視聴可能です。お好きなサービスで視聴してみてください。ただ、短編シリーズの『カーズ・オン・ザ・ロード』はディズニープラスのみでの配信となっているので、注意しましょう。

「カーズ」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

カーズ」シリーズは、ピクサー・アニメーション・スタジオが制作したフルCGアニメです。車が人間のように生きる世界で、レーシングカーのライトニング・マックィーン、オンボロレッカー車のメーターらが生き生きと冒険を繰り広げます。子ども向けの楽しさと、大人が共感できる深いテーマを兼ね備えた本作では、スピード感あふれるレースの興奮と、人生における成長や価値観の変化が描かれています。

大人も子どもも楽しめ心に響くこのシリーズを、まだ見たことがないという方は、ぜひこの機会に視聴してみてください。きっと、キャラクターたちの友情や彼らの成長に、感動を覚えるはずです。

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