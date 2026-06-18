「ブリジット・ジョーンズ」シリーズは、ヘレン・フィールディングの原作小説をレニー・ゼルウィガー主演で映画化した人気映画シリーズです。ブリジット・ジョーンズというロンドンで暮らす現代女性が恋愛や仕事、ダイエットなど、さまざまな悩みを抱え、時にはへこみながらもたくましく生き抜く様子を、ユーモアたっぷりに描いています。

本記事では、この映画「ブリジット・ジョーンズ」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズを見る順番

映画「ブリジット・ジョーンズ」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズの公開順

映画『ブリジット・ジョーンズの日記』(2001年) 映画『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』(2004年) 映画『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』(2016年) 映画『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』(2025年)

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズの公開順は上記のようになっています。

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズの時系列順

続いて時系列は以下のとおりです。

映画『ブリジット・ジョーンズの日記』(2001年) 映画『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』(2004年) 映画『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』(2016年) 映画『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』(2025年)

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズは、公開順でストーリーが進んでいきます。

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列、そして各作品のつながりを踏まえたうえで、映画「ブリジット・ジョーンズ」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

映画『ブリジット・ジョーンズの日記』(2001年) 映画『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』(2004年) 映画『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』(2016年) 映画『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』(2025年)

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズは、ブリジット・ジョーンズというロンドンで暮らす一人の女性が毎日を生きる物語です。職場での冷遇やセクハラに悩んで転職したり、浮気男に辟易したり、お堅い彼氏との関係にヤキモキしたり……と、今を生きる女性の等身大の悩みが描かれています。シリーズ第1作では32歳だった彼女が、シリーズを重ねるごとに40代、50代と年齢を重ねていきます。それに伴い、ラブコメディから人間ドラマへと作風も少しずつ変わっています。

ブリジット・ジョーンズの成長と、彼女を取り巻くマーク・ダーシー、ダニエル・クリーヴァーという2人の男性との関係性の変化を理解し、シリーズの魅力を味わうには、やはり公開順に見るのがいいでしょう。

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「ブリジット・ジョーンズ」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『ブリジット・ジョーンズの日記』

あらすじ

32歳のブリジット・ジョーンズは、新年から日記をつけ始める。新年のパーティーで実家に帰った彼女は、マーク・ダーシーという弁護士を紹介されるが、お互いに第一印象は最悪だった。ロンドンに帰った彼女は、職場である出版社で、上司であるダニエル・クリーヴァーと付き合うことに。だがダニエルは浮気男で、ブリジット以外の女性とも関係を持っていた。やがてブリジットはマークと再会するが……。

出演/レニー・ゼルウィガー、コリン・ファース、ヒュー・グラント、ジム・ブロードベント、ジェマ・ジョーンズ、ジェームズ・キャリス

監督/シャロン・マグアイア

公開年/2001年

『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』

あらすじ

マーク・ダーシーと付き合って6週間。ブリジット・ジョーンズは幸せの絶頂にあった。しかし、マークがアシスタントの若き美女・レベッカと付き合っているのではないかという疑いを持ちはじめる。その頃、かつての上司で恋人でもあったダニエル・クリーヴァーもブリジットの勤務するテレビ局に転職し、旅番組の案内役を始めていた。マークを愛しているブリジットだが、誤解が重なり大ゲンカをしてしまう。そんな中、ブリジットは仕事でダニエルとともにタイに飛ぶことに……。

出演/レニー・ゼルウィガー、コリン・ファース、ヒュー・グラント、ジャシンダ・バレット、サリー・フィリップス、シャーリー・ヘンダーソン

監督/ビーバン・キドロン

公開年/2004年

『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』

あらすじ

43歳の誕生日を迎えたブリジット・ジョーンズは、航空機の事故で亡くなったダニエル・クリーヴァーの葬儀に参列。葬儀には、かつての恋人だったマーク・ダーシーも参列していた。その後、同僚のミランダとともにグラストンベリー・フェスに参加したブリジットは、そこで出会ったジャックと一夜をともにする。ロンドンに戻ったブリジットは、離婚調停中のマーク・ダーシーと再会し、勢いで彼とも関係を持ってしまう。やがてブリジットの妊娠が発覚するが、赤ん坊がジャックの子かマークの子かわからず……。

出演/レニー・ゼルウィガー、コリン・ファース、パトリック・デンプシー、エマ・トンプソン、サラ・ソルマーニ、ケイト・オフリン

監督/シャロン・マグアイア

公開年/2016年

『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』

あらすじ

夫のマーク・ダーシーが亡くなって4年。2人の子どもを持つシングルマザーのブリジッドは、哀しみから抜け出せずにいた。しかし、航空事故を生き延びたダニエルや親友たちに励まされ、一念発起。仕事に復帰し、ロクスターという若い恋人もできた。さらに、息子・ビリーの学校の教師であるミスター・ウォーラカーとも、だんだんといい雰囲気になっていく……。

出演/レニー・ゼルウィガー、キウェテル・イジョフォー、レオ・ウッドール、アイラ・フィッシャー、ニコ・パーカー

監督/マイケル・モリス

公開年/2025年

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズの魅力

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズの魅力とは、決して完璧ではない、ダメな主人公像にあります。主人公のブリジット・ジョーンズは、恋愛、仕事、ダイエット、禁煙など、さまざまな悩みを抱える、不器用でダメな人物です。そんなダメな主人公がいろいろと悩みながら、自分なりに悩みにぶつかっていく様子に、観客は「ブリジット・ジョーンズって私と同じ」と共感や愛おしさを感じるのです。

恋愛に体当たりで挑んでは傷ついたり、仕事で失敗して恥をかいたり、同僚からセクハラされたりからかわれたり、逮捕されたりしながらも、負けずに立ち上がって進んでいく彼女の姿に、多くの観客が勇気づけられたと言えるでしょう。「ブリジット・ジョーンズ」シリーズはラブコメでもあり、一人の女性の成長物語でもあるのです。

また、シリーズを重ねるごとに、ブリジットの悩みがどんどん変化していくのも、このシリーズの特徴です。恋愛や仕事に悩む30代、キャリア形成と子どもを産むかどうかといった問題に悩む40代、シングルマザーとして子どもを育てながらも自分のダメさに悩む50代……。ブリジットとともに年齢を重ねてきた観客にとっても、ブリジットの悩みは身近に感じられるはずです。

そして、そのブリジット・ジョーンズを体現してみせた俳優、レニー・ゼルウィガーの存在も、「ブリジット・ジョーンズ」シリーズをより魅力的なものにしています。ブリジットを演じるために体重を増やしてシリーズ第1作・第2作の撮影に挑んだ彼女は、不器用だけれど愛嬌たっぷりなブリジットを体全体で表現しました。彼女の演技により、「ブリジット・ジョーンズ」はより魅力的な、リアリティのあるキャラクターとなったと言えるでしょう。

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズの主要キャラクター

ここでは「ブリジット・ジョーンズ」シリーズの主要キャラクターの特徴や性格をまとめました。

キャラクター名 特徴や性格 ブリジット・ジョーンズ(レニー・ゼルウィガー) 出版社やテレビ局で働き、ロンドンで暮らす女性。キャリアや恋愛、ダイエットに悩みつつ、友人たちとお酒やおしゃべりを楽しむ日々を送っている。出版社の上司だったダニエル・クリーヴァー、人権弁護士のマーク・ダーシーという2人の男性の間で揺れ動いている マーク・ダーシー(コリン・ファース) ケンブリッジ大学出身の人権派弁護士。ブリジットとは実家がご近所で、親同士が仲が良い。ブリジットを誠実に思っているが、不器用で感情をうまく伝えられない堅物 ダニエル・クリーヴァー(ヒュー・グラント) ブリジットが勤めていた出版社の編集長だった軽薄で口達者なプレイボーイ。ブリジットとも恋愛関係になるが、すぐに浮気をしてしまう。マークとは大学時代からの親友だったが、彼の妻と浮気をしたことで宿敵関係になっている シャザー(サリー・フィリップス) 長年にわたりブリジットを支える親友の一人で、過激なフェミニスト。タイでブリジットが逮捕されるきっかけを作るなどするも、ブリジットの人生のすべての転機に立ち会い、彼女を支えている ミランダ(サラ・ソルマーニ) ブリジットがプロデューサーを務めるニュース番組のキャスター。ブリジットを騙して野外フェスに連れ出し新たな出会いを作るなど、ブリジットを公私共に助ける新たな親友となる

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズが配信されている動画配信サービス

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年6月時点で「ブリジット・ジョーンズ」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『ブリジット・ジョーンズの日記』

『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』

『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』

『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』

Hulu

『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』

『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』

Netflix

『ブリジット・ジョーンズの日記』

『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』

『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』

U-NEXT

『ブリジット・ジョーンズの日記』

『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』

『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』

『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』

現在、多くの動画配信サービスで、「ブリジット・ジョーンズ」シリーズを見ることができます。お好きな動画配信サービスで見るとよいでしょう。

「ブリジット・ジョーンズ」シリーズの最新作までの見る順番やあらすじを紹介しました

2001年にシリーズ第1作が公開されて以来、2004年、2016年、2025年と、20年以上にわたり、ブリジット・ジョーンズという一人の女性の半生を描く映画「ブリジット・ジョーンズ」シリーズ。30代の独身時代から40代で結婚、50代で母となったブリジットの姿を描くこのシリーズを見ていると、まるで彼女の人生を見守る友人の一人のような気分で楽しむことができます。

恋愛が成就したと思っても、なかなか結婚には至らなかったり、別の人と結婚した後で元の鞘に戻ったり、死んだと思ったら生きていたり……。ブリジット・ジョーンズというキャラクターを通して、一人の人間の人生にはいろいろなことがあると思わせてくれます。

ラブコメディと思っていたら、いつの間にか壮大な人生ドラマになっていたこのシリーズに興味を持たれた方は、ぜひ一度最新作までご覧になってみてください。

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