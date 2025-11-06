ブラックパンサーはマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)に登場するスーパーヒーローです。中央アフリカにあるワカンダという小国の国王で、希少鉱物「ヴィブラニウム」が編み込まれたスーツに身を包み、国を守護しています。

本記事では、映画「ブラックパンサー」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

映画「ブラックパンサー」シリーズを見る順番

「ブラックパンサー」シリーズの見る順番を理解するにあたり、まずはシリーズの公開順と時系列を把握しておきましょう。

「ブラックパンサー」シリーズの公開順

映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(2016) 映画『ブラックパンサー』(2018) 映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018) 映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019) 映画『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』(2022) アニメ『アイズ・オブ・ワカンダ』(2025)

ブラックパンサーは、2016年の映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』で初めてスクリーンに登場しました。2年後の2018年にタイトルロールとなった映画『ブラック・パンサー』が公開されて以降、映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』、映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』でアベンジャーズの一員としてサノス軍との戦いに参加しました。

2022年には再び単独シリーズ第2弾『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』が公開され、さらに2025年にはスピンオフとも言えるアニメシリーズ『アイズ・オブ・ワカンダ』が公開されています。

「ブラックパンサー」シリーズの時系列順

続いて、「ブラックパンサー」シリーズの時系列は以下のようになっています。

アニメ『アイズ・オブ・ワカンダ』 映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』 映画『ブラックパンサー』 映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』 映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』 映画『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

アニメ『アイズ・オブ・ワカンダ』では、ワカンダの歴史を陰から支えてきた戦士集団「ウォー・ドッグ」が過去のさまざまな時代で活躍する姿が描かれています。描かれる時代は多岐にわたるものの、基本的には映画『ブラック・パンサー』より以前の物語と言えるでしょう。

そのほかの映画は、公開順に時系列が展開していきます。

「ブラックパンサー」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列を踏まえたうえで、「ブラックパンサー」シリーズをよく知るには、以下の順番で見ることをおすすめします。

映画『ブラックパンサー』(2018) 映画『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』(2022) アニメ『アイズ・オブ・ワカンダ』(2025) 映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(2016) 映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018) 映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)

タイトルロールとなっている『ブラック・パンサー』、『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』を続けて見ることで、「ブラックパンサー」という存在や世界観をより強く感じることができます。さらにアニメ『アイズ・オブ・ワカンダ』を続けてみれば、ワカンダという国の背景をよりよく理解できるでしょう。

『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』『アベンジャーズ/エンドゲーム』の3作品は、MCUの中では重要な作品ではありますが、「ブラックパンサー」シリーズについて知りたい場合には余力があれば見るということでよいでしょう。

「ブラックパンサー」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「ブラックパンサー」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

映画『シビルウォー/キャプテン・アメリカ』

あらすじ

ソコヴィアでの戦いから1年。アベンジャーズの力の暴走を恐れた世界各国は、彼らを国連の管理下に置く「ソコヴィア協定」を発案。アイアンマン、ウォーマシン、ブラック・ウィドウらは協定に署名することに同意するが、キャプテン・アメリカ、ファルコン、ホークアイらは協定に反対する。そのソコヴィア協定の署名式で爆破テロが起こり、ワカンダ王国国王ティ・チャカが死亡。ワカンダの若き王子ティ・チャラはアベンジャーズに復讐を誓い、彼らを襲う……。

出演/クリス・エヴァンス、ロバート・ダウニー・Jr.、スカーレット・ヨハンソン、セバスチャン・スタン、ジェレミー・レナー、チャドウィック・ボーズマン

監督/アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ

公開年/2016年

映画『ブラックパンサー』

あらすじ

父親を亡くしたワカンダの若き王子ティ・チャラは、国王とブラックパンサーの座を受け継ぐ。彼は漆黒のスーツに身を包み、鋭い爪を武器としたヒーロー「ブラックパンサー」となった。ヴィブラニウムという世界を崩壊させるほどのパワーを持つ鉱石が採掘されるワカンダでは、世界にも類を見ないほどのテクノロジーが発達していた。国王となったティ・チャラの使命は、この祖国の秘密を守り抜くこと。あるとき彼は、ワカンダの秘密を探る謎の男の存在に気づき、行動を開始する……。

出演/チャドウィック・ボーズマン、ルピタ・ニョンゴ、マイケル・B・ジョーダン、ダナイ・グリラ、アンジェラ・バセット、レティーシャ・ライト

監督/ライアン・クーグラー

公開年/2018年

映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

あらすじ

6つすべてを集めると、全宇宙を壊滅させるほどの無限の力を得られる「インフィニティ・ストーン」。宇宙最強の敵・サノスはソー、ハルク、ロキを倒し、ストーンを求めて地球に襲来した。それを迎え撃つべくアイアンマン、キャプテン・アメリカらアベンジャーズが結集。スパイダーマン、ドクター・ストレンジ、ブラックパンサー、ガーディアンズたちも加わり、ワカンダの地で人類の存亡をかけた壮絶な激闘が開始される……。

出演/ロバート・ダウニー・Jr、クリス・ヘムズワース、クリス・エヴァンス、スカーレット・ヨハンソン、チャドウィック・ボーズマン、レティーシャ・ライト

監督/アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ

公開年/2018年

映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』

あらすじ

宇宙最強の敵・サノスによって、ヒーローたちを含む全人類の半数が消滅するという決定的な敗北を喫したアベンジャーズ。宇宙を漂うアイアンマンや生き残ったキャプテン・アメリカ、ソーらはサノスへの逆襲を期し、再結集。量子世界にいたアントマンは、事態の打開策としてタイムトラベルを提案する。彼らは失われた35億の生命と仲間を取り戻すべく、成功の確率1,400万605分の1という大逆転劇に挑んでいく。やがて消滅していたブラックパンサーも復活し、サノスとの最終決戦に参戦する。

出演/クリス・エヴァンス、ロバート・ダウニー・Jr.、スカーレット・ヨハンソン、マーク・ラファロ、クリス・ヘムズワース、チャドウィック・ボーズマン、レティーシャ・ライト

監督/アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ

公開年/2019年

映画『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

あらすじ

ワカンダ国王のティ・チャラが病気で死亡。ティ・チャラの妹で天才科学者のシュリは、兄の病気を治すためのハーブを生成できなかったことを悔やんでいた。ヴィブラニウムという貴重な資源を持つワカンダは、国王を亡くして世界からその資源を狙われることになる。同様にヴィブラニウムを有する海底帝国のタロカンも、その存在が世界に明らかになることを恐れ、ワカンダに接触してくるのだが……。

出演/レティーシャ・ライト、ルピタ・ニョンゴ、ダナイ・グリラ、マーティン・フリーマン、アンジェラ・バセット、テノッチ・ウエルタ・メヒア

監督/ライアン・クーグラー

公開年/2022年

アニメ『アイズ・オブ・ワカンダ』

あらすじ

アフリカにある国・ワカンダでは、はるか昔に地球に落ちてきた隕石・ヴィブラニウムが採掘されていた。その秘密を守るため、ワカンダには「ウォードッグ」と呼ばれる秘密組織があり、昔からワカンダのためにギリシャ、トロイ、中国、エチオピアなど、世界各地に散逸したヴィブラニウムを回収する活動を行っていた……。

出演/ウィニー・ハーロウ、クレス・ウィリアムズ、ラリー・ヘロン、ジャック・コリモン、ジーク・アルトン、スティーヴ・トゥーサント

監督/トッド・ハリス

公開年/2025年

「ブラックパンサー」シリーズの主要キャラ

ティ・チャラ(ブラックパンサー) ワカンダの若き国王。先祖から受け継がれてきたブラックパンサーの座を受け継ぐ。アベンジャーズの一員としても活躍した シュリ ティ・チャラの妹でワカンダの王女。工学分野に秀でた天才科学者で、ワカンダの科学技術を率いている。ティ・チャラの死後、ブラックパンサーの座を受け継ぐ ラモンダ 先代のティ・チャカ王の妻でワカンダの女王。ティ・チャラとシュリの母親。ワカンダと子どもたちを守ろうとする誇り高い女性 ナキア リバー族の戦士でワカンダのスパイ組織「ウォー・ドッグ」のエージェント。ティ・チャラの元恋人で、彼やシュリとは幼なじみの関係でもある オコエ 高い戦闘力を持つボーダー族の女性戦士。ワカンダの国王親衛隊「ドーラ・ミラージュ」の隊長で、国王のボディガードを務めている。一見厳しく威厳に満ちた女性だが、ティ・チャラやシュリには打ち解けた顔を見せることも エムバク ワカンダの山奥で暮らす「ジャバリ族」のリーダー。ティ・チャラの王位継承式では彼に挑むも敗北した。ゴリラを信奉し、白い毛皮をまとっている エヴェレット・ロス CIAのエージェント。かつて脊髄を負傷した際にワカンダで治療を受けたことで無事に回復。それ以来、協力者としてティ・チャラやラモンダ、シュリらを助ける

映画「ブラックパンサー」シリーズとは

「ブラックパンサー」シリーズは、アフリカの小国・ワカンダを舞台にしたヒーロー映画です。MCU映画では初めての黒人ヒーロー映画で、メインの登場人物、そして監督を務めたライアン・クーグラーなど、黒人のスタッフ・キャストが顔をそろえた作品となっています。

ワカンダの人々の衣装や、ワカンダの建築物、武器などは、アフリカの伝統的な美術を生かしながら現代性・未来感を覚えるデザインとなっています。「ブラックパンサー」シリーズは、映画というエンターテインメントコンテンツで2010年代後半のアフロ・フューチャリズムを表現したシリーズでもあります。

「ブラックパンサー」シリーズの魅力・見どころ

本シリーズのヒットの理由の一つに、シリーズ第1作でブラックパンサーを演じたチャドウィック・ボーズマンの魅力があります。父である国王を殺され、自らが王になろうと悩み 、葛藤するティ・チャラを演じた彼の繊細で思慮深い演技は、そのキャラクターの内面を深く表現していました。そして、国王としての自覚を持って敵を前に立ち上がった際の、責任感に満ちた堂々たる演技は、高い精神性を持った唯一無二のブラックパンサーというヒーロー像を確立してくれました。

しかし、2016年から大腸がんを患っていたチャドウィック・ボーズマンは、2020年に病状が悪化し逝去してしまいます。2022年に公開された『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』では、アーカイブ映像のみの登場となっており、冒頭のオープニングロゴにも彼の映像がフィーチャーされ、哀悼の意を示していました。同作では彼の不在がストーリーにも大きな影響を与え、ブラックパンサーの座を継承するまでの混沌が大きなテーマの一つとなりました。

「ブラックパンサー」シリーズが配信されている動画配信サービス

「ブラックパンサー」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2025年11月時点で「ブラックパンサー」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』

映画『ブラックパンサー』

映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』

映画『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

ディズニープラス

映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』

映画『ブラックパンサー』

映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』

映画『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』

アニメ『アイズ・オブ・ワカンダ』

「ブラックパンサー」シリーズはAmazon・プライム・ビデオとディズニープラスで視聴可能です。

「ブラックパンサー」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

本記事では、「ブラックパンサー」シリーズを見る順番や、時系列について紹介しました。

アフリカの小国・ワカンダを舞台に活躍する、ブラックパンサーというヒーローの戦いを描いたこのシリーズ。チャドウィック・ボーズマン、レティーシャ・ライトらがしなやかにニューヒーロー像を確立しています。

ブラックパンサー運動、アフロ・フューチャリズム、ブラックカルチャーの台頭、ブラック・ライブズ・マター運動など、アメリカの黒人をめぐる情勢は徐々に変化しています。これらの変遷を経た2018～2025年に黒人俳優、スタッフたちが作りあげたこのシリーズ。「ドーラ・ミラージュ」のオコエをはじめ、女性たちの強さが際立っているのも、今という時代を表していると言えるでしょう。

2018年公開の『ブラックパンサー』は、黒人ヒーローが主人公として活躍し、興行収入の面でも大成功を収めたエポックメイキングな作品です。この「ブラックパンサー」シリーズをまだ見たことがないという方は、この機会にぜひ見てみてください。

