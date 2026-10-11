「今さら聞けない」バイクに関するさまざまな疑問や不安に、バイクライターがやさしく回答する本連載。

ドライブチェーンの交換時期がわかりづらい…(男性50歳)

前編では、ドライブチェーンの構造や状態をチェックする方法を解説しましたが、後編の今回は快適なコンディションを保つメンテナンスについて解説します。

メンテナンスの理想的なタイミングは500km走行ごと

ドライブチェーンは1トン以上の力で引っ張られて高速回転し、スプロケットやローラー部との摩擦で発熱します。上部にはカバーがあるものの、下部はむき出しで雨風やホコリにさらされるため、バイクを構成する部品の中でもかなり過酷な環境におかれています。

前編でも触れましたが、ドライブチェーンの動きが悪くなる主な原因は、プレートとローラーやブッシュ、ピン内部のグリスが抜けてしまうことです。内部にグリスを封入しているシールチェーンのゴムリングは改良が進んでかなり丈夫になっていますが、それでも何もしなければゴムが硬化したり、細かな砂やホコリが入り込んで摩耗してしまいます。

つまり、このゴムリングのコンディションを保つための清掃と注油をしっかり行うことが大事というわけです。チェーンメーカーが推奨する清掃・注油のタイミングは500kmごとですが、雨天や未舗装の走行後はドライブチェーンの油分が抜けやすいため、早めに行った方がよいでしょう。

清掃・注油に使うアイテムは?

ドライブチェーンの清掃・注油に使うケミカルはチェーンメーカーから発売されているクリーナーとオイル(ルブ)を使うのがベストです。パーツクリーナーや灯油、一般的なアルカリや酸性の洗剤などは汚れがよく落ちますが、これらはゴムに悪影響を与えてしまいます。また、スチーム洗浄もゴムを痛めるだけでなく、内部に水分が入ってしまう可能性があるのでNGです。

メンテナンス方法

[1]スタンドでリアタイヤを浮かせる

ドライブチェーンを空転させるためセンタースタンドを立ててリアタイヤを浮かせます。センタースタンドがない車両は少しづつバイクを動かせばドライブチェーンを回せますが、レーシングスタンドやサイドスタンドと併用するメンテナンススタンドがあれば作業は格段とラクになります。

[2]クリーナーで汚れを落とす

次に後輪を手で回してチェーンラインを動かしながらクリーナーを全体に吹き付け、金属やゴムを傷つけないナイロンなどのブラシを使って汚れを落としていきます。車体や路面を段ボールやペット用シーツなどで保護すれば飛び散った汚れが付着せずに済みます。

[3]オイルやルブを吹き付ける

クリーナーとブラシで落とした汚れをウエスで拭き取ったあと、チェーン用のオイルやルブを吹き付けます。この際、プレートやローラーのつなぎ目にあるゴムシールに油分が行きわたるようにするのがポイントです。吹き付けたオイルは走行によって飛び散ったり、細かな砂やホコリを呼び込んだりしてしまうので、しっかりとウエスで拭き取りましょう。

清掃・注油の作業は手間がかかりますが、いくら面倒でもエンジンをかけてリアタイヤを回しながら行うのは絶対にNGです。ドライブチェーンとスプロケットの間に指を挟むと大ケガをしますので、慎重に作業してください。また、走行直後はドライブチェーンが温まっているので汚れが落ちやすくなります。

ドライブチェーンの遊び調整も大事

ほかにもドライブチェーンのコンディション維持に重要なのが「遊び(弛み)調整」です。ドライブチェーンは徐々に伸びていきますが、弛みすぎると加減速のショックが増え、スプロケットを痛めたり、最悪の場合は外れたりしてしまうため、清掃・注油時に適切な遊び(弛み)量であるかも確認しましょう。

計り方はチェーンライン下側の前後スプロケットの中間点を指で押して行いますが、新品以外のドライブチェーンは部分的に片伸びしていることがあるため、チェーンラインを回しながら一番張っている箇所で計測します。緩い部分との差が大きいなら交換を検討しましょう。

チェーンの遊び(弛み)数値は一般的なオンロードモデルで20～30mmほどですが、これは車種によって異なります。この数値はチェーンカバーに貼られたステッカーや整備マニュアルなどに記載されていますが、大幅に緩んでいたら調整が必要です。

この調整作業はそれほど難しくはありませんが、安全にかかわる部分なので、メカが苦手な人はバイクショップに依頼するのが無難でしょう。また、中級者の中にはDIYで行っている方もいますが、張りすぎになる傾向があるようです。

ドライブチェーンはリアサスペンションが縮むと張る構造になっているため、調整時に張りすぎてしまうと走行時に突っ張ってしまいます。これではサスペンションの動きを阻害するだけでなく、チェーンやスプロケット廻りに大きな負荷を与えてしまうので、必ず車種ごとに指定された数値に調整してください。