映画「バッドボーイズ」シリーズとは、ウィル・スミス&マーティン・ローレンス主演、ジェリー・ブラッカイマー製作、マイケル・ベイ監督(初期2作)というヒットメーカーたちがタッグを組んだ、刑事のバディムービーです。風光明媚なマイアミを舞台に、2人の刑事たちが軽妙な掛け合いをしながらド派手に事件を解決していきます。

1995年、2003年にマイケル・ベイ監督によってシリーズ2作が制作された後、17年の時を経て2020年、2024年に第3作・4作が制作されました。

本記事では、この映画「バッドボーイズ」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介していきます。

「バッドボーイズ」シリーズを見る順番

「バッドボーイズ」シリーズの見る順番を理解するにあたり、まずはシリーズの公開順と時系列を把握しておきましょう。

「バッドボーイズ」シリーズの公開順

『バッドボーイズ』(1995) 『バッドボーイズ2バッド』(2003) 『バッドボーイズ フォー・ライフ』(2020) 『バッドボーイズ RIDE OR DIE』(2024)

「バッドボーイズ」シリーズは、1995年に第1作が公開されて以降、2024年までに4作の映画が制作されています。

「バッドボーイズ」シリーズの時系列順

続いて、「バッドボーイズ」シリーズの時系列は以下のようになっています。

基本的には、「バッドボーイズ」シリーズは時系列順に展開していきます。

「バッドボーイズ」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列を踏まえたうえで、「バッドボーイズ」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

「バッドボーイズ」シリーズは、公開順に物語が進んでいきます。物語にはキャラクターの家族も大きく関わっており、劇中では年月を経て彼らの状況や関係性が変わっていく様子が描かれています。その変化を理解し、楽しむためにも、「バッドボーイズ」シリーズは公開順で見ることをおすすめします。

映画「バッドボーイズ」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「バッドボーイズ」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

映画『バッドボーイズ』

あらすじ

マイク・ラーリーとマーカス・バーネットはマイアミ市警麻薬特捜班に所属する刑事で、「バッドボーイズ」コンビとして活動していた。ある日、市警内部に保管されていた1億ドル相当のヘロインが盗まれるという事件が起こる。マイクとマーカスは捜査に乗り出すが、マイクが調査を依頼した元恋人のマックスが殺されてしまう。ひょんなことからマーカスはマイクのふりをして事件を目撃したマックスの友人・ジュリーを匿うことになるが……。

出演/ウィル・スミス、マーティン・ローレンス、ティア・レオーニ、チェッキー・カリョ、ジョー・パントリアーノ

監督/マイケル・ベイ

公開年/1995年

映画『バッドボーイズ2バッド』

あらすじ

マイアミ市警の戦術麻薬捜査部隊(TNT)に所属するマイク・ラーリーとマーカス・バーネットは、東海岸全域を支配する巨大麻薬シンジケート撲滅を目指して任務に励んでいた。マイクはマーカスの妹・シドと交際していたが、そのことをマーカスに打ち明けられないままだった。実はシドには、2人に告げていないさらなる秘密があった。連邦麻薬取締局(DEA)でおとり捜査を担当する彼女は、麻薬王・タピアと接触し、彼の懐に入り込もうとしていたのだ……。

出演/ウィル・スミス、マーティン・ローレンス、ガブリエル・ユニオン、ジョルディ・モリャ、ピーター・ストーメア

監督/マイケル・ベイ

公開年/2003年

映画『バッドボーイズ フォー・ライフ』

あらすじ

バッドボーイズとして知られてきたマイアミ市警のマイク・ラーリーとマーカス・バーネットだが、マイクは暗殺者に撃たれて昏睡状態となり、マーカスは引退する。数カ月後、目を覚ましたマイクは職務に復帰し、マイアミ・ハイテク捜査班(AMMO)に所属することに。マイクを撃った暗殺犯にハワード警部も殺されたことをきっかけに、引退していたマーカスも職務に復帰する。捜査を進めるうち、マイクは暗殺者が自分の過去に関係のある人物であることに気づき……。

出演/ウィル・スミス、マーティン・ローレンス、ヴァネッサ・ハジェンズ、ケイト・デル・カスティーリョ、ジェイコブ・スキピオ、パオラ・ヌニェス

監督/アディル・エル・アルビ、ビラル・ファラー

公開年/2020年

映画『バッドボーイズ RIDE OR DIE』

あらすじ

長年にわたり独身を謳歌してきたマイク・ラーリーがいよいよ結婚。しかし、その結婚式で相棒のマーカス・バーネットは心臓発作を起こし倒れてしまう。臨死体験をしてかつての上司・ハワード警部に「まだ死ぬべきではない」と言われたマーカスは、悟りを開いて目をさます。その頃、ハワード警部が麻薬カルテルと関係していたと汚職疑惑が報じられた。ハワード警部が潔癖であると信じたマイクとマーカスは、独自で捜査に乗り出すが……。

出演/ウィル・スミス、マーティン・ローレンス、ジョン・サリー、エリック・デイン、ヨアン・グリフィズ

監督/アディル・エル・アルビ、ビラル・ファラー

公開年/2024年

映画「バッドボーイズ」シリーズとは

映画「バッドボーイズ」シリーズとは、ウィル・スミス、マーティン・ローレンスが主演を務めるバディ・ムービーです。マイアミ市警に務めるマイク・ラーリーとマーカス・バーネットという2人の黒人刑事が、軽口をたたいて言い争いながらも、ド派手に事件を解決していく様子が描かれています。シリーズを通してジェリー・ブラッカイマーが製作を務めており、爆発シーンやカーチェイスなどのアクションシーンも多く、アクション映画としても楽しめます。

1995年に第1作が作られた当時はまだウィル・スミス、マーティン・ローレンスともにブレイクしておらず、このシリーズが出世作となりました。また、今ではアクション映画の巨匠として知られるマイケル・ベイの監督デビュー作で、1・2作目は彼が監督を務めています。

「バッドボーイズ」シリーズが配信されている動画配信サービス

「バッドボーイズ」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2025年11月時点で「バッドボーイズ」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

映画『バッドボーイズ』

映画『バッドボーイズ2バッド』

映画『バッドボーイズ フォー・ライフ』

映画『バッドボーイズ RIDE OR DIE』

Hulu

映画『バッドボーイズ』

映画『バッドボーイズ2バッド』

映画『バッドボーイズ フォー・ライフ』

映画『バッドボーイズ RIDE OR DIE』

U-NEXT

映画『バッドボーイズ』

映画『バッドボーイズ2バッド』

映画『バッドボーイズ フォー・ライフ』

映画『バッドボーイズ RIDE OR DIE』

「バッドボーイズ」シリーズは多くの動画配信サービスで視聴可能なので、自分のお好きなサービスで見るとよいでしょう。

「バッドボーイズ」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

本記事では、「バッドボーイズ」シリーズを見る順番や、時系列について紹介しました。

1995年に第1作が公開されて以来、約30年にわたり活躍する2人の刑事の人生の軌跡が描かれたこのシリーズ。若くて怖いもの知らずだった2人が、だんだんと歳をとり、家族が増え、病気になる……。2020年以降に公開された3・4作は、肉体派刑事が老いを迎えて変化していく様子が描かれています。若くてイケイケだった頃のウィル・スミスと、現在の初老を迎えたウィル・スミス、それぞれの違いを見比べてみるのもよいかもしれません。

「バッドボーイズ」シリーズをまだ見たことがないという方は、この機会にぜひ見てみてはいかがでしょうか。ド派手なアクションに、思わず目を奪われてしまうはずです。

