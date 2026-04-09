私はかわいい。だって男の人はみーんな“かわいいワタシ”に夢中になるから。それはどこへ行ってもかわらないし、もはや社会の常識じゃない?

モテ無双な人生を歩んできたあざとかわいい女子の琴音の前に、上級あざとかわいい女子のなず奈が現れる。何をしても、どんな時でも、全部なず奈に持っていかれて焦る琴音。あれ、あのイケメン先輩も…!?なんで!?こんなこと今までなかったのに〜! しかし、なず奈も琴音だけは侮れないと感じており…あざとかわいいVSあざとかわいいバトルが勃発!

4月2日よりTOKYO MXほか各局にて大友花恋主演のドラマも放送中、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『あざとかわいいワタシが優勝』(著・網戸スズ)より一部をご紹介します。

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次回、続きます。

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