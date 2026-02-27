日本に生きる人々の毎日を支える鉄道路線。ときには自然災害やトラブルで遅延したり、運休したり。それでも毎日そばにあって、遠いどこかへ連れ出してくれる……。そんな鉄道路線たちがもしも「人」の形を持って生きていたら－－??
コミックマーケットで発表され、一躍人気を博した青春(あおはる)氏による鉄道路線の擬人化漫画シリーズ。長きにわたり、鉄道擬人化漫画の金字塔としてトップを走り続けてきた『青春鉄道』から一部をご紹介します。
今回紹介する『青春鉄道 Histories 3 From 2013～2014』(MFコミックス ジーンシリーズ)は、2014年に発行された『青春鉄道 2014年度版』『青春鉄道 2015年度版』(MFコミックス / ジーンシリーズ)などをもとに再編集しており、漫画で描かれた鉄道情報は取材・執筆当時の内容にもとづきます。当時の鉄道事情を踏まえ、路線紹介や解説と一緒にお楽しみください。
本作に登場する路線やエピソードは、実在する鉄道路線や歴史的背景をもとに描かれています。鉄道路線が誕生した経緯や役割はそれぞれ異なり、各路線で積み重ねてきた歴史があります。『青春鉄道』は、そうした現実の背景をユーモアと愛情をもって再構築することで、普段何気なく利用している路線にも新たな視点を与えてくれます。
このエピソードをきっかけに、登場した路線の歴史や現在の姿を少し調べてみるのも、本作ならではの楽しみ方のひとつ。フィクションと史実が交差する世界観を味わいながら、鉄道の奥深さに改めて触れてみてはいかがでしょうか。
次回に続きます。
2009年に1作目のコミックスが発売され、以降不動の人気を誇ってきた鉄道擬人化マンガの金字塔『青春鉄道』。そのコミックスを再編集した新装版シリーズが始動!!
第3巻は2013～2014年のエピソードが中心。当時の鉄道事情や解説・路線紹介などが追加され、ビギナーにもおすすめのシリーズに! ここから青春鉄道を知りたい人にも、青春鉄道が歩んできた軌跡を振り返りたい人にも★
