日本に生きる人々の毎日を支える鉄道路線。ときには自然災害やトラブルで遅延したり、運休したり。それでも毎日そばにあって、遠いどこかへ連れ出してくれる……。そんな鉄道路線たちがもしも「人」の形を持って生きていたら－－??

コミックマーケットで発表され、一躍人気を博した青春(あおはる)氏による鉄道路線の擬人化漫画シリーズ。長きにわたり、鉄道擬人化漫画の金字塔としてトップを走り続けてきた『青春鉄道』から一部をご紹介します。

今回紹介する『青春鉄道 Histories 2 From 2010～2012』(MFコミックス ジーンシリーズ)は、2012～2013年に発行された『青春鉄道 3』『青春鉄道 4』(MFコミックス / フラッパーシリーズ)などをもとに再編集しており、漫画で描かれた鉄道情報は取材・執筆当時の内容にもとづきます。当時の鉄道事情を踏まえ、路線紹介や解説と一緒にお楽しみください。

(C)Aoharu2023