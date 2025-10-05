日本に生きる人々の毎日を支える鉄道路線。ときには自然災害やトラブルで遅延したり、運休したり。それでも毎日そばにあって、遠いどこかへ連れ出してくれる……。そんな鉄道路線たちがもしも「人」の形を持って生きていたら－－??
コミックマーケットで発表され、一躍人気を博した青春(あおはる)氏による鉄道路線の擬人化漫画シリーズ。長きにわたり、鉄道擬人化漫画の金字塔としてトップを走り続けてきた『青春鉄道』から一部をご紹介します。
今回紹介する『青春鉄道 Histories 2 From 2010～2012』(MFコミックス ジーンシリーズ)は、2012～2013年に発行された『青春鉄道 3』『青春鉄道 4』(MFコミックス / フラッパーシリーズ)などをもとに再編集しており、漫画で描かれた鉄道情報は取材・執筆当時の内容にもとづきます。当時の鉄道事情を踏まえ、路線紹介や解説と一緒にお楽しみください。
『青春鉄道 Histories 2 From 2010～2012』(著者 青春 / KADOKAWA)
2009年に1作目のコミックスが発売され、以降不動の人気を誇ってきた鉄道擬人化マンガの金字塔『青春鉄道』。そのコミックスを再編集した新装版シリーズが始動!!
第2巻は2010～2012年のエピソードが中心。当時の鉄道事情や解説・路線紹介などが追加され、ビギナーにもおすすめのシリーズに! ここから青春鉄道を知りたい人にも、青春鉄道が歩んできた軌跡を振り返りたい人にも★
