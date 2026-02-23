貴族の名門モントレー家の一人娘アニエスは、名家との婚約を破棄されたことで、「流刑地」と揶揄されるハンブルグ辺境伯領に嫁がされることに……だが実は、この婚約破棄はアニエスの計画通りのものだった。彼女の正体は、大阪の町工場の娘としての前世の記憶を持つ、異世界からの転生者。「世界一の大商人になる」という彼女の夢は、追放をきっかけに大きく動き出す。名家のしがらみから外れ、前世からの経営・マーケティングの知識であらゆる問題を解決! 悪役令嬢×商売知識チート! 追放令嬢の痛快成り上がりストーリー開幕!

集英社「いま、グランドジャンプって!!」（ニコニコ漫画内）連載『商人令嬢アニエス 辺境に追放された悪役令嬢は商才を発揮し成り上がる』(青季ふゆ・ヴァージニア二等兵)第1巻より一部をご紹介します。

マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。『商人令嬢アニエス 辺境に追放された悪役令嬢は商才を発揮し成り上がる』は、「いま、グランドジャンプって!!(ニコニコ漫画内)」で連載、コミックス1巻も好評発売中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C)青季ふゆ・ヴァージニア二等兵／集英社