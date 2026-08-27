「俺はお前が嫌いだ。俺がお前を愛することはない」――そう言ったのは、あなたなのだから。

王家に次ぐ権勢を誇る公爵家の娘アイリスは国の秩序を保つため、王妃となることを定められていた。次期国王となる第一王子ライアスは前王の遺児で幼馴染でもある。愛はなくとも王妃として支えるつもりでいたが、第二王子ヴァルドルが隣国バルマデーラ王国の王女に求婚したことで運命の歯車は動き出す。

大人オトメ向け少女漫画レーベル「re:belle(リベル)」発、"選ばれない"から始まる、すれ違い王宮策略ラブストーリー『あなたは私を愛さないと言った』(漫画：岡峯有衣子、原作：碧貴子/CLAPコミックス)より一部をご紹介します。

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第1話(1)

次回、続きます。

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