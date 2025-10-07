美人で性格も良い「恵里菜」に職場で一目惚れした順也。恵里菜がストーカー被害に遭っているようだということを知り、距離を縮めていった2人はついに結婚することに。ただ、恵里菜の過去や生い立ちの話になった時に、激しく拒否され違和感を覚えるが……。

『最初から、全部ウソだった 妻のすべてを知った夫』(原作:リアコミ 漫画:元村でん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

つづく――

『最初から、全部ウソだった 妻のすべてを知った夫』(原作:リアコミ 漫画:元村でん/KADOKAWA)

美人で性格も良い「恵里菜」に職場で一目惚れした順也。恵里菜がストーカー被害に遭っているようだということを知り、距離を縮めていった2人はついに結婚することに。ただ、恵里菜の過去や生い立ちの話になった時に、激しく拒否され違和感を感じることも……。2人で「早く子どもが欲しいね」と話しながらも、なかなか子どもを授かることができない。話し合った結果、不妊治療を始めることに。自分の貯金を不妊治療代に当てようと妻に貯金をほぼ渡した順也だが、治療代とは思えないほどに金額が引き出されていることに気付き……。