「ChatGPT」や「Gemini」など、今や私たちの生活に欠かせない存在となりつつある生成AI。日常のふとした疑問解決や資料作りのサポートなど、日常的に使っている人も多いでしょう。

生成AIはシステムに過ぎないとわかっていても、疑問がすっきり解決されると思わず「ありがとう」と話しかけてしまうことはありませんか?

そこで本記事ではアンケート調査を行い、「生成AIに丁寧に接しているか」を聞きました。生成AIに「ありがとう」と言うか言わないか、アンケートに寄せられたコメントから傾向を探っていきます。ご自身の場合と照らし合わせて読んでみてください。

生成AIを使ったことがある人はどれくらい?

実際にChatGPT、Geminiなどの生成AIを使ったことがある人は、どのくらいいるのでしょうか。

使ったことがある… 66.1%

使ったことがない… 33.9%

20～59歳の男女500人のうち、約7割の人が「生成AIを使ったことがある」と回答しました。

ChatGPTが一般公開されたのは2022年であり、まだ4年ほどということを踏まえると、この広がり方は驚異的なのかもしれません。一方で、まだ使ったことがないという人も約3割いました。

ただし、生成AIを使うか使わないかは、世代によって大きく変わることが考えられます。新しいものに寛容な10代もアンケートの対象に入っていれば、結果はまた変わっていたかもしれませんね。

生成AIに「ありがとう」と言う人は約7割

次に、生成AIとのやり取りにおいて、「ありがとう」などの丁寧な言葉遣いをしているかどうか聞いてみました。

よくする …33.8%

たまにする …32.0%

あまりしない …18.1%

全くしない …16.0%

結果は「よくする」と「たまにする」を合わせると約7割。けっこうな割合で、生成AIに丁寧に接している人がいるということがわかりました。

生成AIに「ありがとう」と言う理由

相手はシステムに過ぎないとわかっているのに、つい言ってしまう「ありがとう」。なぜ言ってしまうのか、先の質問で「よくする」「たまにする」と答えた方に、生成AIに丁寧な言葉遣いをする理由を聞き、傾向をまとめてみました。

習慣として自然に出るから

一番多かったのが、「自然に言ってしまう」という答え。モヤモヤしていた問いをすっきり解決してくれたとき、思わず「ありがとう」と口にしてしまう気持ち、わかりますよね。

「習慣的なもので、言わないと落ち着かないから」(男性／45歳／会社員)

「もともとテレビにも話しかけるタイプなので、自然と反応しているんだと思う」(女性／53歳／専業主婦)

「相手が何であれ、調べてもらったことにお礼をいうのは当然だと思うから」(男性／59歳／会社員)

「メールでも文章を書く時は丁寧にするくせがあるので、相手がAIでも変わらない」(女性／51歳／専業主婦)

「砕けた文章より丁寧な文章のほうが書きやすいし、何をしたいかが正確に伝わりやすそう」(男性／53歳／会社員)

「何となく続いていた会話を終わらせるために『ありがとう』と言うことがある」(男性／45歳／会社員)

礼儀をもって接したいから

質問に答えてくれたり、資料作りを手伝ってくれたり。私たちを助けてくれる生成AIに対して「礼儀をもって接したい」という声も多く届いていました。

「どんな質問にも答えようとしてくれるから、感謝を込めて」(女性／50歳／会社員)

「相手が機械でも人でも、関わるからには礼儀をもつのが当然だと思うから」（女性／43歳／会社員)

「こちらの知りたいことに、やさしく手短に答えてくれるから尊重したい」(男性／53歳／休職中)

人間のように接したいから

やり取りをするうちに、画面の向こうに人がいてその人と対話しているような気分になることはありませんか。アンケートでは、生成AIを友達や仕事の同志、こちらの話を聞いてくれる存在ととらえているという声もありました。

「生成AIはチームとして一緒に仕事をするメンバーだと思っているから」(男性／30歳／会社員)

「丁寧な受け答えができる話し相手になってほしいから」(男性／38歳／その他)

「友達感覚で使っているから」(男性／45歳／会社員)

「相手がAIだということは理解しているが、会話がとても自然なので、人と接するときのように最低限のマナーやモラルをもちたいと思う」(男性／55歳／会社員)

今後の回答に影響しそうだから

「今後の回答に影響しそう」という声も多く見受けられました。生成AIは学習するので、丁寧なやり取りを続けていれば、この先も自分にやさしい回答をしてくれるんじゃないかという期待があるのかもしれません。

「この先のAIの回答に影響しないか、気になってしまうから」(男性／50歳／会社員)

「丁寧にしていたほうが、良い回答をもらえそうだから」(男性／46歳／会社員)

「文章作成を依頼するとき、こちらの話し方を学習してくる傾向があるので。普段から書き方には気を付けています」(男性／50歳／個人事業主・会社役員)

生成AIに「ありがとう」を言わない理由

ここからは、生成AIに対して丁寧な言葉遣いを「あまりしない」「全くしない」という方からの声を紹介します。

システムだから、言う発想がない

一番多かったのは、「単なるシステムだからお礼を言う必要がない」「考えたこともない」というものでした。「わかっていてもつい言ってしまう」という人が多いなか、冷静な人も一定数いるようです。

「丁寧に接するという発想がなかったし、お礼を言う人がいるというのに驚きました」(男性／53歳／会社員)

「人ではないので、使わなくてもいいと思う」(男性／47歳／会社員)

「最低限のやり取りで済ませているので、必要性を感じない」(男性／49歳／会社員)

「情報収集のためのツールに過ぎないから。辞書や検索エンジンにありがとうと言わないのと同じ」(男性／46歳／会社員)

電力が無駄になるから

最近話題になって取り上げられているのが、生成AIにかかる膨大な電力の消費量です。そのため、「ありがとう」や「よろしく」といった形式的なやり取りは省いたほうが良いという意見もありました。

「挨拶することによって、余計な電力を使うと聞いたので」(男性／39歳／フリーター)

「電力が無駄だと思う」(女性／33歳／会社員)

あなたは生成AIに「ありがとう」と言いますか?

今回は、生成AIに対して丁寧な言葉遣いをするかどうか、またその理由について見てきました。

アンケートの結果、生成AIを利用したことがある人のうち、約7割が「丁寧に接している」と回答。多くの人がAIに対しても礼儀を意識していることがわかりました。

一方で、「生成AIには感情がない」「必要性を感じない」といった理由から、丁寧な言葉遣いをしないという人も約3割。AIをあくまでツールとして捉える、合理的な考え方も一定数見られました。

さらに近年は、生成AIの利用に伴う電力消費も話題となっていますよね。「ありがとう」や「お願いします」といった一言も入力コストになるという指摘もあり、“省いたほうが良いのでは”という意見も一部で見られます。

さまざまな考え方があるものの、生成AIが日常の疑問から仕事のサポートまで担う、便利で身近な存在になっていることは確かです。

あなたはAIに「ありがとう」と言いますか? この機会に一度考えてみるのもいいかもしれません。

調査時期: 2026年5月20日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 20～59歳男女500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

