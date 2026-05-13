1930年代にチャールズ・アダムスにより雑誌『ザ・ニューヨーカー』に連載された一コマ漫画。この一コマ漫画が人気を博し、映像化されたのがこの「アダムス・ファミリー」シリーズです。

1960年代に実写ドラマ、1970年代にテレビアニメとして映像化された後、1990年代に実写映画化され、2作の映画が制作されています。彼らの特徴的なビジュアルは、キャッチーなサントラ曲とともに大ブームとなりました。また、2019年と2021年にはCGアニメで作られたアニメ映画が公開されています。

本記事では、この映画「アダムス・ファミリー」シリーズを見る順番を公開順と、時系列含めてご紹介します。

「アダムス・ファミリー」シリーズを見る順番

映画「アダムス・ファミリー」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「アダムス・ファミリー」シリーズの公開順

映画『アダムス・ファミリー』(1991年) 映画『アダムス・ファミリー2』(1993年) 映画『アダムス・ファミリー』(2019年) 映画『アダムス・ファミリー2 アメリカ横断旅行!』(2021年)

「アダムス・ファミリー」シリーズは、1991年にバリー・ソネンフェルド監督により実写映画化され2作品が制作されました。その後、2019年にグレッグ・ティアナン&コンラッド・ヴァーノン監督によりアニメ映画化され、こちらも2作品が制作されています。

「アダムス・ファミリー」シリーズの時系列順

続いて、「アダムス・ファミリー」シリーズの時系列は以下のようになっています。

映画『アダムス・ファミリー』(1991年) 映画『アダムス・ファミリー2』(1993年) 映画『アダムス・ファミリー』(2019年) 映画『アダムス・ファミリー2 アメリカ横断旅行!』(2021年)

2019年に制作されたアニメ映画シリーズは、原作コミックをリブートして映画化した新しい作品で、登場人物は同じであるものの、1990年代の実写映画版と直接のつながりはありません。時系列的には、制作された時代が舞台となっているので、実写版の方がアニメ版より以前の時代が描かれています。

「アダムス・ファミリー」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列を踏まえたうえで、「アダムス・ファミリー」シリーズは、以下の順番で見ることをおすすめします。

映画『アダムス・ファミリー』(2019年) 映画『アダムス・ファミリー2 アメリカ横断旅行!』(2021年) 映画『アダムス・ファミリー』(1991年) 映画『アダムス・ファミリー2』(1993年)

「アダムス・ファミリー」シリーズをこれまで見たことがないという方は、2019年のアニメ映画シリーズを最初に見ることをおすすめします。オスカー・アイザックやシャーリーズ・セロン、クロエ・グレース・モレッツにフィン・ウルフハードという現代の人気俳優が声優を務めており、携帯電話なども登場しているため、違和感なく楽しむことができます。

アニメ映画版を見て「アダムス・ファミリー」シリーズに興味を持った方は、1991年の実写映画シリーズもぜひ見てみてください。アンジェリカ・ヒューストン演じるモーティシアやクリスティーナ・リッチ演じるウェンズデーなど、アニメ版やドラマ版「ウェンズデー」と比較してみるのもおもしろいはずです。

「アダムス・ファミリー」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「アダムス・ファミリー」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

実写映画『アダムス・ファミリー』(1991年)

あらすじ

陰鬱で不気味な屋敷で暮らすアダムス一家。彼らは莫大な資産を持ち、何不自由なく暮らしていた。しかし、当主であるゴメスの兄・フェスターが長年行方不明となっており、ゴメスは心を悩ませていた。一家の顧問弁護士であるアルフォードは、高利貸しのクレイブン夫人と結託して、アダムス家の資産の乗っ取りを計画する。クレイブン夫人の息子・ゴードンをフェスターとしてアダムス家に送り込み、偽フェスターの手引きで財産を強奪しようとしていたのだ……。

出演/アンジェリカ・ヒューストン、ラウル・ジュリア、クリスティーナ・リッチ、ジミー・ワークマン、クリストファー・ロイド

監督/バリー・ソネンフェルド

公開年/1991年

実写映画『アダムス・ファミリー2』(1993年)

あらすじ

アダムス家のゴメス＆モーティシア夫妻の間に新たな赤ん坊が誕生。口ひげをはやした赤ん坊はピューパートと名付けられる。ピューパートのベビーシッター兼ナニーとしてデビーという女性が雇われた。実は彼女は資産家の男性と財産目当てで結婚しては、その資産家を殺害する連続殺人犯で、フェスターと結婚してアダムス家の財産を奪おうとしていたのだ。アダムス家の子どもたち、ウェンズデーとパグズリーをサマーキャンプに追いやった彼女はフェスターを殺そうとするが、なかなか成功せず……。

出演/アンジェリカ・ヒューストン、ラウル・ジュリア、キャロル・ケイン、ジョーン・キューザック、クリストファー・ハート

監督/バリー・ソネンフェルド

公開年/1993年

アニメ映画『アダムス・ファミリー』(2019年)

あらすじ

ゴメスとモーティシアのアダムス夫妻は、ニュージャージー州の丘の上にある屋敷で執事のラーチと共に新婚生活を始めた。やがてウェンズデーとパグズリーという子どもたちも生まれる。子どもたちがティーンエイジになった頃、ウェンズデーは丘の下に人間の街があることを知り、人間に興味を抱き始める。その頃、パグズリーの成長を一族の前で披露する「セイバー・マズルカ」という伝統の儀式が近づいてきていた……。

出演/オスカー・アイザック、シャーリーズ・セロン、クロエ・グレース・モレッツ、フィン・ウォルフハード、ニック・クロール、ベット・ミドラー

監督/コンラッド・ヴァーノン、グレッグ・ティアナン

公開年/2019年

アニメ映画『アダムス・ファミリー2 アメリカ横断旅行!』(2021年)

あらすじ

アダムス家の子どもたち、ウェンズデーとパグズリーはお年頃になり、両親から距離を置きはじめる。一緒に食事するのを嫌がる2人に傷ついた両親のモーティシアとゴメスは落ち込み、家族の絆を修復したいと考える。そこで彼らが考え出したのが、キャンピングカーでのアメリカ横断家族旅行。モーティシアとゴメス、ウェンズデー、パグズリー、フェスターおじさん、そしてスタッフとともに、悲惨な冒険の旅に出る……!

出演/オスカー・アイザック、シャーリーズ・セロン、クロエ・グレース・モレッツ、ニック・クロール、ジャヴォン・“ワナ”・ウォルトン、スヌープ・ドッグ

監督/コンラッド・ヴァーノン、グレッグ・ティアナン

公開年/2021年

「アダムス・ファミリー」シリーズのスピンオフドラマ『ウェンズデー』とは

2022年からNetflixで配信されているドラマ『ウェンズデー』。このドラマはアダムス家の長女であるウェンズデーを主人公とする『アダムス・ファミリー』のスピンオフドラマです。製作総指揮・監督としてティム・バートンが参加しており、独特におどろおどろしい雰囲気を作り出しています。2025年には第2シーズンの配信も開始されており、人気を博しています。

このドラマ『ウェンズデー』では、魔女の血を引くいつも不機嫌で無表情な少女・ウェンズデーの学校生活を描いています。数々の高校でトラブルを起こしたウェンズデーは、両親も通っていた「のけものたち」(outcast)が集まる学校・ネヴァーモア学園に転校することに。人狼族やセイレーン族、ゴルゴン族など、さまざまな「のけものたち」が集まるこの学園で、ウェンズデーは過去から続く悪夢に巻き込まれていくのですが……。

この作品では、主人公のウェンズデーをメキシコ系アメリカ人のジェナ・オルテガが演じています。彼女の母親であるモーティシアを演じるのは、キャサリン・ゼタ=ジョーンズ。父のゴメスをルイス・ガスマンが演じています。90年代の映画『アダムス・ファミリー』でウェンズデーを演じたクリスティーナ・リッチが、ウェンズデーの暮らす寮の寮母でもある教師役で出演している点も見逃せません。

出演/ジェナ・オルテガ、キャサリン・ゼタ=ジョーンズ、ルイス・ガスマン、エマ・マイヤーズ、ハンター・ドゥーハン、クリスティーナ・リッチ

監督/ティム・バートン

公開年/2021年

「アダムス・ファミリー」シリーズの主要キャラクター

キャラクター名 特徴や性格 ゴメス・アダムス アダムス家の家長でラテン系の伊達男。悪趣味で不謹慎なことが大好きで、意味不明な行動も多い。妻のモーティシアを心から愛し、娘のウェンズデーや息子のパグズリーにも独特な愛情表現を見せている モーティシア・アダムス 魔女の血を引き、痩身高身長と美しいロングヘアー、青白い肌が特徴的で、優雅な物腰のアダムス家の中心的人物。家族のことを何よりも愛しており、今でも夫のゴメスとは深く愛し合っている ウェンズデー・アダムス アダムス家の長女で、いつも不幸そうな顔をしたティーンエージャー。母譲りの黒髪を三つ編みのお下げにしている。感受性が強く無口だが、口を開くと強烈な棘のある言葉を発する。弟の拷問をすることを楽しみにしている パグズリー・アダムス アダムス家の長男で、ウェンズデーの弟。家に爆弾を仕掛けるのが大好きで、他人の楽しみをメチャクチャにするのが好きな悪ガキ。ウェンズデーからいつもいじめられている フェスター・アダムス ゴメスの兄。青白い肌で、歯が一本もないスキンヘッドの男性。いつも大外套を着込んだ怪しい見た目をしている。周囲を引っかき回すことが多い ラーチ フランケンシュタインのような見た目をした大男のアダムス家執事。いつもヨロヨロ歩いており、片目が白濁している ハンド 意思を持ち、自由に動く右手。手首から先のみで、蜘蛛のように歩き回っている。ゴメスの幼なじみ

「アダムス・ファミリー」シリーズが配信されている動画配信サービス

「アダムス・ファミリー」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年5月時点で「アダムス・ファミリー」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

実写映画『アダムス・ファミリー2 』

アニメ映画『アダムス・ファミリー』

アニメ映画『アダムス・ファミリー2 アメリカ横断旅行!』

Hulu

実写映画『アダムス・ファミリー』

実写映画『アダムス・ファミリー2 』

Netflix

ドラマ『ウェンズデー』

U-NEXT

実写映画『アダムス・ファミリー』

実写映画『アダムス・ファミリー2 』

アニメ映画『アダムス・ファミリー』

アニメ映画『アダムス・ファミリー2 アメリカ横断旅行!』

「アダムス・ファミリー」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

本記事では、「アダムス・ファミリー」シリーズを見る順番や、時系列について紹介しました。

小高い丘の上にある鬱蒼とした不気味な屋敷に暮らすアダムス一家。この風変わりな一家について知りたい方は、ぜひこのシリーズを見てみてください。一度見れば、きっとこの一家のファンになってしまうはず。

スピンオフのNetflixドラマ『ウェンズデー』や1964年代の実写テレビシリーズ『アダムスのお化け一家』など、関連作品も数多いこのシリーズに、ぜひはまってみてください。

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