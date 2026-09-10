美味しさはもちろん、見た目にも個性が光るサーティワンのアイス。月替わりや人気キャラクターとのコラボフレーバーも気になりますが、やっぱり外せないのはいつでも楽しめる定番の味。なかには1974年の日本初出店時から続くフレーバーもあるのだとか。

そこで今回、マイナビニュース会員を対象にアンケート調査を行い、「サーティワンの定番フレーバーのなかで一番好きなもの」を聞きました。結果をランキングにまとめているので、お気に入りの味が入っているかどうか、チェックしてみてください。

2026年夏、サーティワンを食べた?

食べた…61.3%

食べていない…38.7%

約6割の方が「2026年の夏にサーティワンを食べた」と回答。改めて、その人気の高さがうかがえる結果となりました。

サーティワン定番フレーバー人気ランキング

サーティワンでは、定番フレーバーに加え、月替わりや期間限定フレーバーも展開されています。

そこで今回のアンケートでは、「サーティワンの定番フレーバーのなかで一番好きな味」を調査。票数の多かった順にランキングに並べると次のようになります。

1位 ポッピングシャワー…14.1%

2位 ストロベリーチーズケーキ…13.0%

3位 ベリーベリーストロベリー…10.3%

4位 バニラ…9.2%

5位 クッキーアンドクリーム…8.2%

5位 チョコレートミント…8.2%

7位 ジャモカアーモンドファッジ…7.1%

8位 キャラメルリボン…4.3%

9位 ナッツトゥユー…3.8%

9位 大納言あずき…3.8%

11位 抹茶…3.3%

11位 オレンジソルベ…3.3%

13位 マスクメロン…2.7%

14位 バナナアンドストロベリー…2.2%

14位 チョップドチョコレート…2.2%

16位 ラブポーションサーティワン…1.6%

16位 チョコレート…1.6%

18位 ロッキーロード…1.1%

お気に入りのフレーバーはランクインしていましたか?

上位は僅差で並んでおり、特定のフレーバーに人気が集中するのではなく、幅広いフレーバーが支持されていることが分かりました。

ここからは、9位までにランクインしたフレーバーの特徴と、アンケートに寄せられたコメントを紹介します。

1位 ポッピングシャワー…14.1%

サーティワンの人気フレーバーランキングで1位に輝いたのは「ポッピングシャワー」でした。サーティワンといえばこれ、という方も多いのではないでしょうか。赤と緑の弾けるキャンディが入った、爽快感のある味わいが特徴です。

おすすめコメント

「サーティワンでしか食べられない味。甘くて美味しい」(40歳女性)

「人気とは知っていたけど食べたことがなく、今年初めて食べてみたら、すごく好きな味。あめのパチパチが楽しい」(47歳女性)

「さわやかな味とパチパチがくせになります。ほかにはないアイスなので、これしか注文しません」(48歳男性)

2位 ストロベリーチーズケーキ…13.0%

2位の「ストロベリーチーズケーキ」は、一見シンプルに見えますがひと技きいたフレーバー。アイスに、細かくしたチーズケーキがゴロゴロ入っています。濃厚なコクと甘酸っぱさのバランスが魅力で、支持を集めているようです。

おすすめコメント

「ゴロゴロ入ったチーズケーキとストロベリーが絶妙」(50歳男性)

「ケーキを食べているような気分になれて美味しい」(47歳女性)

「甘さと酸味のバランスが良くて、さっぱり食べられるところが良い」(33歳男性)

3位 ベリーベリーストロベリー…10.3%

2位に続き、3位もストロベリー系の「ベリーベリーストロベリー」。ストロベリーアイスに果肉とピューレを合わせた、いちごを満喫できるフレーバーです。アンケートでは、「季節を問わずに楽しめる味」という声もありました。

おすすめコメント

「ベリー類の甘酸っぱいフレーバーが好き」(49歳男性)

「いちご果肉が入っていて美味しい」(46歳女性)

「甘さがちょうど良くて、どの季節に食べても美味しいと思う」(48歳女性)

4位 バニラ…9.2%

4位の「バニラ」は、サーティワンの個性的なフレーバーのなかではシンプルな存在ですが、やさしい甘さとすっきりした後味が魅力です。ダブルでほかのフレーバーと組み合わせやすいのも人気の理由のひとつでしょう。

おすすめコメント

「スーパーで買える高級アイスよりもさっぱりと楽しめる」(48歳男性)

「アイスの王道で、基本的にバニラが好きなので注文している」(41歳男性)

「シンプルだけど一番美味しい」(45歳男性)

5位 クッキーアンドクリーム…8.2%

5位の「クッキーアンドクリーム」には、女性からの声も多く寄せられました。口溶けの良いバニラアイスに、サクサク食感が楽しめるココアクッキーがたっぷり。クッキーのザクザク食感とほろ苦さがアクセントになっています。

おすすめコメント

「クッキーの歯ざわりが楽しめるところが好き。くせになります」(33歳女性)

「ココアとバニラの風味のバランスがちょうど良い」(32歳女性)

「親しみやすい味で子どもも喜んで食べられる」(35歳女性)

5位 チョコレートミント…8.2%

同率5位は「チョコレートミント」。爽やかなミントアイスとチョコレートチップの組み合わせが楽しめる、長年愛されている定番フレーバーです。ミントの清涼感とチョコレートの甘さが絶妙にマッチします。

おすすめコメント

「暑い夏に食べたくなる味」(49歳男性)

「チョコの甘さとミントのさわやかさが心地良い」(47歳男性)

「王道でオリジナル感がある。これが一番落ち着く気がする」(45歳男性)

7位 ジャモカアーモンドファッジ…7.1%

7位の「ジャモカアーモンドファッジ」は、コーヒー好きから高い人気を集めるフレーバー。アイス部分には、2種類の豆をドリップしたコーヒーが使われているというこだわりようで、大人向けの味わいです。香ばしいナッツの食感も楽しめます。

おすすめコメント

「コーヒーとアーモンドの相性が良くて、いつもこれを選んでしまう」(40歳女性)

「ナッツがたっぷり入っているところが大好き。コーヒー味も美味しいです」(50歳女性)

8位 キャラメルリボン…4.3%

8位は、濃厚なバニラアイスに、とろりとしたほろ苦いキャラメルソースが巻き込まれた「キャラメルリボン」。甘党なら一度は試したい定番フレーバーのひとつです。

おすすめコメント

「甘さとキャラメルの香ばしさが絶妙で好き」(47歳男性)

「甘さがちょうど良く、ほのかな塩味が感じられて美味しい」(38歳男性)

9位 ナッツトゥユー…3.8%

9位の「ナッツトゥユー」は、5種類のナッツを使用したフレーバーです。香ばしいナッツの風味とザクザクした食感が特徴で、ナッツ好きにはたまらない一品となっています。

おすすめコメント

「ナッツがゴロゴロ入っていて、コーヒーによく合います」(46歳女性)

「ナッツに特化したアイスはめずらしく、サーティワンならでは。香ばしくてコクがあります」(50歳女性)

9位 大納言あずき…3.8%

同率9位は「大納言あずき」。北海道産あずきを使用した和テイストのフレーバーです。あずきのほっくり感と、やさしい甘さがくせになります。

おすすめコメント

「和菓子が好きなので。あずきが美味しいです」(50歳男性)

サーティワンのダブル、おすすめの組み合わせは?

好きなフレーバーを2つ選べる「ダブル」も、サーティワンならではの楽しみ方のひとつ。見た目も華やかで、異なる味の組み合わせを楽しめるのが魅力です。

ここからは、アンケートで寄せられたおすすめの組み合わせをご紹介します。

ダブルに選ばれやすいフレーバーはこれ!

まず、ダブルを楽しむときに多く選ばれているフレーバーがこちら。

ストロベリーチーズケーキ

チョコレート

バニラ

ポッピングシャワー

キャラメルリボン

ベリーベリーストロベリー

人気の定番フレーバーに加えて、「チョコレート」や「バニラ」など、組み合わせを選ばないシンプルなフレーバーが並びました。

次に、ダブルのおすすめを具体的に見ていくとこのように。

ストロベリーチーズケーキ×ベリーベリーストロベリー

「ストロベリー推し! 上の段を甘めのチーズケーキにして、その下に甘酸っぱいベリーベリーにするのがこだわり」(48歳女性)



「見た目がかわいらしいし、混ぜて食べてもよく合う」(41歳女性)

キャラメルリボン×ジャモカアーモンドファッジ

「ジャモカが外せないので、それに合う濃厚なフレーバーとしてキャラメルリボンを選んでいます」(48歳女性)

「ほろ苦いコーヒー、甘いキャラメル、香ばしいアーモンドという組み合わせがとても良いです」(50歳女性)

ベリーベリーストロベリー×オレンジソルベ

「さっぱり系が大好きだから」(50歳男性)

「果物のなかで特に好きないちごとオレンジの組み合わせ。あと味もさわやか」(40歳女性)

ポッピングシャワー×チョコレート

「ポッピングとチョコの組み合わせは最強だと思う」(42歳男性)

サーティワンの定番フレーバー人気No.1は「ポッピングシャワー」

今回は、サーティワンの定番フレーバー人気ランキングを紹介しました。

1位「ポッピングシャワー」、2位「ストロベリーチーズケーキ」、3位「ベリーベリーストロベリー」となりましたが、票数はどれも僅差という結果に。

「ポッピングシャワー」は、弾けるキャンディとさわやかな味わいが特徴のサーティワンを代表する人気フレーバー。そのほかにも、チーズケーキや果肉、ナッツなどが入った個性豊かなフレーバーがそろっています。

定番フレーバーはもちろん、季節限定商品やキャラクターとのコラボフレーバーも定期的に登場するので、気になる方は今月楽しめるフレーバーをチェックしてみてくださいね。

調査時期: 2026年8月25日～26日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計300人(男性: 209人、女性: 91人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート

