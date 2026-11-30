ラ・リーガ第14節が現地時間29日に行われ、デポルティーボとバルセロナが対戦した。

デポルティーボは13試合が消化したリーグ戦で勝ち点「15」の現在15位。前節はアラベスに1－3で敗戦を喫している。対するバルセロナは勝ち点「36」の首位。今節先に試合を終えたレアル・マドリードがポイントを落としており、その差を広げるチャンスが到来した。

試合はいきなり動き開始2分でバルセロナが先制する。ラミン・ヤマルがグラウンダーのクロスを送り込むと、ダニ・オルモがスルー。すると、デポルティーボ守備陣はこのボールに反応しきれず、そのままゴールへ吸い込まれる。

先制したバルセロナだったが、その後はデポルティーボの攻撃を受ける時間が続くと9分に失点。パウ・クバルシのコントロールが乱れたところをピエール・エメリク・オーバメヤンに突かれ、試合が振り出しに戻る。追いつかれたバルセロナは、それでも21分に勝ち越しに成功する。左サイドからアンソニー・ゴードンがクロスを上げると、オルモが合わせ、再び1歩前に出る。

後半に入り50分、バルセロナがデポルティーボを突き放す。ヤマルのピンポイントクロスにハフィーニャが頭で合わせ、リードを2点に拡大する。試合をコントロールするバルセロナは、83分にダメ押しの4点目をゲット。ゴードンがデポルティーボDFラインの背後を突き、最後はハフィーニャがネットを揺らした。

さらに後半アディショナルタイムにはハフィーニャが“トリプレーテ”を達成。公式戦6連勝を達成している。

【スコア】

デポルティーボ 1－5 バルセロナ

【得点者】

0－1 2分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

1－1 9分 ピエール・エメリク・オーバメヤン（デポルティーボ）

1－2 21分 ダニ・オルモ（バルセロナ）

1－3 50分 ハフィーニャ（バルセロナ）

1－4 83分 ハフィーニャ（バルセロナ）

1－5 90＋2分 ハフィーニャ（バルセロナ）