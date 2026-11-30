プレミアリーグ第12節が29日に行われ、クリスタル・パレスとハル・シティが対戦した。

今季、苦しい戦いが続くクリスタル・パレスは11月の代表活動中に指揮官交代を決断。前節はトーマス・フランク新監督の下、コヴェントリー戦に臨んだが2－3で敗れ、リーグ戦5連敗を喫している。対する昇格組のハルは、勝ち点「14」の現在12位。前節は好調のブライトンを2－0で撃破している。

この一戦では、クリスタル・パレスの鎌田大地がスタメン出場。冨安健洋と守田英正はメンバー外となった。

試合の35分、ハルに決定機が到来。左サイドを駆け上がったエリオット・ストラウドがグラウンダーのクロスを送り、走り込んだリーガン・スレイターがダイレクトで合わせるも、シュートは枠を捉えることはできず。対するクリスタル・パレスも直後にヨルゲン・ストランド・ラーセンが左足を振るも惜しくもシュートはサイドネットへ飛んでしまう。

迎えた38分、アウェイのハルが試合の均衡を破る。CKからオリヴァー・マクバーニーが高い打点からヘディングシュートを叩き込み、先制に成功する。ハルの1点リードで折り返し、後半の立ち上がりに追加点を奪取。ソルバ・トーマスがエリア内へ侵入すると、コントロールシュートを決め切り、リードを拡大する。

2点を追いかけるクリスタル・パレスは、リズムを掴めないでいると72分に3枚替えを敢行。このタイミングで鎌田はベンチに下がる。

ハルはクリスタル・パレスの攻撃をいなし続けると、81分に試合を決定づける3点目を挙げる。クリスタル・パレスは90分にストランド・ラーセンがGKコンスタンティノス・ツォラキスの手を弾くミドルシュートを決めると、後半アディショナルタイムにはアダム・ウォートンが追加点を挙げる。

3点ビハインドから1点差まで詰め寄ったクリスタル・パレスだが、反撃もここまで。ハルが逃げ切りに成功し、3－2で勝利を収めた。次節、クリスタル・パレスは来月2日にチェルシーと、ハルも同日にノッティンガム・フォレストとそれぞれ対戦する。

【スコア】

クリスタル・パレス 2－3 ハル・シティ

【得点者】

0－1 38分 オリヴァー・マクバーニー（ハル）

0－2 48分 ソルバ・トーマス（ハル）

0－3 81分 リーガン・スレイター（ハル）

1－3 90分 ヨルゲン・ストランド・ラーセン（C・パレス）

2－3 90＋5分 アダム・ウォートン（C・パレス）