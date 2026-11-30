ブンデスリーガ第11節が現地時間29日に行われ、フライブルクはホームでライプツィヒと対戦した。

開幕から好調のフライブルクは現在3連勝中で勝ち点「22」の暫定3位。今節の結果次第では首位に躍り出る可能性もある。そして今節は4連勝中と同じく好調の4位ライプツィヒと対戦。この一戦では、鈴木唯人がスタメン出場。後藤啓介と山本理仁は、ベンチから出番を待つことになった。

試合はホームのフライブルクが11分に先制。左サイドからデリー・シェアハントがクロスを送り込むと、イゴール・マタノヴィッチがヘディングシュートを叩き込み、ホームチームが先手を取る。

ビハインドを背負ったライプツィヒは、アントニオ・ヌサやブラヤン・グルダを中心に打開を目指すが時間の経過とともに試合は膠着状態に。しかし迎えた40分、マクシミリアン・エッゲシュタインのクロスがニール・エル・アイナウイのハンドを誘発し、フライブルクがPKを獲得。これをエッゲシュタインが真ん中に決め切り、リードを2点に広げる。

後半の立ち上がり、2点を追いかけるライプツィヒがPKをゲット。このPKをクリストファー・エンクンクが豪快に決め、スコアは2－1となり、ライプツィヒが1点差に迫る。59分には鈴木が圧巻のドリブルを披露。自陣からスピードに乗ったドリブルでGKとの1対1まで持ち込むが、惜しくも決め切ることはできない。

鈴木はその後もライプツィヒの脅威となり続けると迎えた77分に交代。代わりに後藤がピッチに登場する。このままフライブルクが逃げ切るかと思われたが、後半アディショナルタイムにライプツィヒが値千金の同点弾。ロングスローの流れから最後にクリストフ・バウムガルトナーがハーフボレーを決め切り、2－2で試合終了の笛が鳴った。

【スコア】

フライブルク 2－2 ライプツィヒ

【得点者】

1－0 11分 イゴール・マタノヴィッチ（フライブルク）

2－0 43分 マクシミリアン・エッゲシュタイン（PK／フライブルク）

2－1 53分 クリストファー・エンクンク（PK／ライプツィヒ）

2－2 90＋3分 クリストフ・バウムガルトナー（ライプツィヒ）



【動画】鈴木唯人の圧巻ドリブルシーン



