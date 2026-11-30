三井住友カードは11月27日、AIツールのコスト管理・統制に関する実態調査の結果を発表した。調査は2026年8月31日から9月4日、AIツールを利用している年商30億円以上の企業に所属する主任・リーダークラス以上の1,236人を対象にインターネットで行われた。

従来のITツールでは、利用者数に応じた定額課金が多く見られた。一方、AIツールでは、利用量に応じて費用が変動する従量課金の広がりにより、予算の見通しを立てにくくなっている。同調査では、直近1年でAIツールの利用量が増えたと答えた人は全体の75.3%、今後1年で増えると見込む人は73.8%だった。

同社は、法人カードを通じて企業の日々の支払いに向き合う立場から、AIツールの費用がどのように把握・管理されているのかを明らかにするため、同調査を実施した。

財務・経理担当者の77.7%は、請求前にAIツールの利用状況を把握できず

財務・経理担当者のうち、請求が来る前からAIツールの利用状況を把握しているのは22.3%だった。36.5%は請求が来て初めて把握し、41.2%は「把握できていない・わからない」と回答している。

回答者全体でも、AIツールの支出を管理する仕組みは「特になし」が33.6%、「わからない」が42.4%で、利用金額をリアルタイムで把握できているのは12.9%だった。

予算を預かる財務・経理担当者が支出を知るのは、支払いが確定した後になりがち。事前に手を打ちにくい構造になっている。

予算を超えたかどうか、2人に1人が「わからない」

AIツールの請求が予算を超過した経験について尋ねたところ、全体の50.1%が「把握できていない・わからない」と回答した。予算超過の有無を把握している回答者に限ると、47.2%がすでに予算超過を経験している。

予算内に収まっているかどうかわからなければ、支出を抑えるべきタイミングも判断できない。問題は予算超過そのものだけでなく、予算超過を未然に防ぐための判断が難しいことにある。

支払いを「負担」と最も感じているのは、DX推進・AI管理部門

AIツールの支払い・経費処理を「負担」と感じる割合は、DX推進・AI管理部門で64.5%、情報システム部門で42.8%、財務・経理部門で30.3%、製品開発部門で14.1%だった。

AI利用の増加によって最も負担を感じているのは財務・経理部門とは限らず、導入を推進する現場部門にも大きな負担が生じていることが示されている。

また、AIツールの導入を主導しているのは「情報システム・DX推進部門」と答えた人が全体の60.1%だった一方、予算超過を指摘する部門については、34.3%が「わからない・決まっていない」と回答している。

推進部門が支払いの負担を抱える一方、予算超過を指摘する役割は曖昧なままで、財務・経理部門との間に空白が生まれている。

管理のための新システム導入は、61.1%が「負担」

AIツールを管理するために、新しい管理システム(SaaSなど)を導入・運用することについて、61.1%が「負担」と回答した。

多くの人は、管理の必要を認めながらも、そのための仕組みが増えることを負担と感じている。求められているのは、手間を増やさずにAIツールの支出を見えるようにする方法だ。

出典:三井住友カード株式会社AIツールのコスト管理・統制に関する実態調査