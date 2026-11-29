現地時間11月28日（日本時間29日）、ブルージェイズがリリーフ史上最大規模の5年総額1億1500万ドルを投じ、エイドリアン・モレホン投手を獲得したことが報じられた。パドレスのセットアッパーとして昨季75登板で13勝・20ホールドを記録。今季は自己最多の76登板で28ホールドを挙げた。

ホワイトソックスはニック・マルティネス投手を2年総額4400万ドルで獲得。日本ハムとソフトバンクで計4年間プレーした後、2022年にMLB復帰。今季はレイズで15勝6敗、防御率3.10とキャリアハイの好成績を収め、オールスター初登板も果たした。

▼ ヤンキース

鈴木誠也の獲得レースに参戦か

▼ ブルージェイズ

エイドリアン・モレホン投手と5年総額1億1500万ドルで契約合意か

▼ ホワイトソックス

ニック・マルティネス投手と2年総額4400万ドルで契約合意か

▼ ブレーブス

タイラー・マーレ投手と2年総額4000万ドルで再契約

マウリシオ・デュボン内野手と3年総額3000万ドルで再契約

▼ メッツ

アレックス・べシア投手と3年総額3900万ドルで契約合意か

カーソン・ベンジ外野手と8年総額1億3000万ドルで契約延長か

▼ カージナルス

グリフィン・キャニング投手と1年325万ドルで契約合意か