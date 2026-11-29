オリックスの紅林弘太郎内野手が、プロ8年目を前にチームリーダーになる覚悟と決意を示した。

「プロ野球選手は個人事業主で、自分のことばかりをやっていてもいいんですが、これだけ試合に出させてもらい経験を積ませてもらっている以上は、そういうことも考えないといけないと思っています」。紅林がいつになく真剣な表情で切り出したのは、11月初旬の秋季キャンプが行われている高知市でのことだった。現会長の若月健矢捕手から引き継ぐ前にもかかわらず、すでにチームの選手を代表する思いが伝わってきた。

紅林は、駿河総合高（静岡）から強肩強打の内野手として2019年ドラフト2位でオリックスに入団。2年目に開幕スタメンに抜擢され、10代の選手として球団初の2桁本塁打（10本）を記録した。今季は136試合に出場し、6年連続で規定打席に到達。打率.260、18本塁打、60打点、OPS.764、5失策で2年連続のゴールデングラブ賞に輝いた。

紅林に会長を引き継ぐ若月は「体は強いし、けがもなく1軍にずっといるので適任だと思います。しっかりと考えて行動していますし、自覚は元々あります。他の役員や選手に聞いても『紅林』という名前が多かった」と明かす。試合中のプレーや結果だけでなく、早出特打を欠かさず体の使い方を追求してフィジカルトレーニングに何時間も取り組むなどの言動も選手間で評価されたということだろう。

それでも紅林は「僕に足りないところを考えたら、自覚という部分が明らかに足りていなかったと思います」という。ピンチの場面での投手への声掛けも、宗佑磨選手が率先してやってくれるため遠慮がちでもあった。しかし、7年目を迎えた今季、4番も任されるなどチームでの立場は変わった。リーダーとして期待を込める安達了一コーチからも声掛けを指摘され、マウンドに足を向ける機会は以前より少しは増えてきた。

「僕が（チームを）引っ張っていくしかないと思っています。野球への取り組み方や考え方という部分では、考えている方だと思います。あまり姿勢で見せるタイプではないのですが、そういうところを見てもらえばいいのかなと思います。メッチャ嫌なんですが、もう自分のことだけを考えていたらいいとは言っていられません。やっぱり優勝してこそ評価されるのですから、優勝できるように引っ張っていきたい」。30日の選手会総会で正式決定の予定。選手代表としての強い自覚をパワーに変え、チームを4年ぶりの高みに導く。

取材・文＝北野正樹