◆ 渡米3年で通算35勝、新天地で4年目シーズンへ

現地時間29日、テキサス・レンジャーズがFAの今永昇太投手（33）を獲得したと『ジ・アスレチック』のパトリック・ムーニー記者が報じた。契約は3年総額5100万ドルとされている。

今永は2016年のドラフト1位指名でDeNAに入団し、NPB通算64勝をマーク。2023年には侍ジャパンの一員としてWBC優勝に貢献した。2024年からカブスに加入すると、15勝を挙げてオールスターゲームに初選出。昨季は自身初の開幕投手を務めたが、故障離脱もあって9勝にとどまった。

昨季終了後、オプション破棄により一時FAとなるも、単年2202万5000ドルのクオリファイング・オファーを受けてカブスに残留。今季は32先発で174回1/3を投げ、11勝10敗、防御率3.77、174奪三振を記録した。

同じく『ジ・アスレチック』のケン・ローゼンタール記者によれば、レンジャーズは今永を「本拠地に適した投手」と評価。今季はナ・リーグワースト2位の被本塁打35本を喫したが、新天地グローブライフ・フィールドはリグリー・フィールドよりも本塁打の出にくい球場であるため、今永にとって有利に働くと見られている。

レンジャーズにはサイ・ヤング賞2度のジェイコブ・デグロム、4年連続2桁勝利のネイサン・イオバルディらが在籍。過去にプレーした日本人選手の全てが投手で、2021年の有原航平以来、歴代9人目の加入となる。