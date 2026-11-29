プレミアリーグ第12節が29日に行われ、エヴァートンとリヴァプールが対戦した。

今シーズン初めての“マージーサイド・ダービー”が行われた。エヴァートンは試合開始前の段階で勝ち点「16」の8位。2連勝を飾っていたものの、前節はジェームズ・ターコウスキーの退場もあり、ブレントフォードに0－4で敗戦を喫している。一方のリヴァプールは、勝ち点「21」の4位。現在公式戦3連勝中と調子を上げている。

エヴァートンの本拠地『ヒル・ディッキンソン・スタジアム』で行われた一戦は、開始早々の5分にリヴァプールが先制。フロリアン・ヴィルツがセカンドボールを拾うと、ドミニク・ソボスライへパス。ソボスライは得意の右足を振り抜き、先制点を奪う。試合は膠着状態に入りかけるが25分にエヴァートンが同点。FKからジェレミー・フリンポンのオウンゴールを誘発し、試合を振り出しに戻す。

その後、エヴァートンが主導権を握りかけるがリヴァプールもカウンターで応戦。35分にアレクサンデル・イサク、37分にはヴィルツがシュートを放っていくと、攻め込む時間を増やしていく。

1－1で試合を折り返し、後半もリヴァプールがボールを握るも、なかなか効果的な攻撃を繰り出すことができず時間が経過。対するエヴァートンは64分にクロスからチャンスを作り、キアナン・デューズバリー・ホールがボレーシュートを放つも、DFジェレミー・ジャケが体を張りブロックに成功する。



一進一退の攻防が続き、お互いにCKからシュートに持ち込むも均衡を破るには至らず。終盤にかけて、リヴァプールが押し込み展開を作ったが、後半にスコアは動かず、1－1で試合終了の笛が鳴った。

次節、エヴァートンは来月2日にアストン・ヴィラと、リヴァプールも同日にサンダーランドとそれぞれ対戦する。

【スコア】

エヴァートン 1－1 リヴァプール

【得点者】

0－1 5分 ドミニク・ソボスライ（リヴァプール）

1－1 25分 オウンゴール（エヴァートン）