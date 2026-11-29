ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第13節が現地時間29日に行われ、シント・トロイデンとゲンクが対戦した。

この一戦では日本人選手が多数出場。ホームのシント・トロイデンでは、GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF石渡ネルソン、MF松澤海斗がスタメンに名を連ね、DF畑大雅が66分、DF高井幸大は70分、MF荒木遼太郎が81分から途中出場を果たした。一方、ゲンクでは伊東純也がスタメン出場した。

試合が動いたのは32分、ホームのシント・トロイデンが先手を取る。石渡のラストパスを受けたFWサメド・バジュダルが右足を振り抜き、ネットを揺らしてシント・トロイデンが1点リードで前半を折り返す。

ビハインドを背負ったゲンクは56分に伊東が右サイドからピンポイントクロスを供給し、ラフィウ・ドゥロシンミの同点弾を演出する。さらに58分、伊東がシント・トロイデンDFラインの背後を取り、最後はドゥロシンミへお膳立てのパス。ドゥロシンミは冷静にゴールへ流し込み、ゲンクはわずか2分間で逆転に成功する。

勢いに乗ったゲンクは63分にもMFベンヤミン・タヒロヴィッチがミドルシュートを突き刺し、リードを2点に拡大する。

シント・トロイデンは、ライアン・メルレンが直接FKを沈め1点差に迫ると、後半アディショナルタイムには谷口がCKからヘディングシュートを叩き込み同点に。その後もシント・トロイデンは攻勢を強めるも、次の得点は生まれず3－3の打ち合いで終了した。

【スコア】

シント・トロイデン 3－3 ゲンク

【得点者】

1－0 32分 サメド・バジュダル（シント・トロイデン）

1－1 56分 ラフィウ・ドゥロシンミ（ゲンク）

1－2 58分 ラフィウ・ドゥロシンミ（ゲンク）

1－3 63分 ベンヤミン・タヒロヴィッチ（ゲンク）

2－3 75分 ライアン・メルレン（シント・トロイデン）

3－3 90＋4分 谷口彰悟（シント・トロイデン）

【動画】伊東純也のピンポイントクロスで同点！



