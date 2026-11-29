フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「4年付き合った彼女から突然別れを告げられ、復縁したい」という相談を紹介しました。＜リスナーの相談＞先週、彼女から別れを告げられました。私30代前半、彼女30代後半、交際期間は4年です。同棲はしていませんでした。ここ1年くらいは彼女からの会話が少ないことが多く、正直会う頻度も減っていました。それでも日々のLINEなどコミュニケーションは取れており、関係は落ち着いていました。そんな中で「君にキツく当たりたくない」「1人になりたい」「君は悪くない。私の気持ちの問題」「嫌いになったわけじゃない、好きだけど別れる」といった理由で彼女から別れを切り出されました。なお、タイミングとして私から結婚を匂わせる話をした際に、その後から切り出されました。とても未練があり、復縁したい気持ちでいっぱいです。彼女も別れ際号泣しており、私に対する情や少しの好意はあると思うのですが……。別れを告げられた際、私も驚いてしまい、まともな応対ができませんでした。日を改めて、感謝の気持ちとお詫びをしたいと思い、短くLINEでアポを取りたいと考えておりますが、皆様アドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。（東京都 30代 男性 会社員）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「4年間付き合ったいくつか年上の彼女から、『1人になりたい』『嫌いになったわけじゃない』と号泣しながら別れを告げられたのですね。突然だと応対もできませんし、しかも結婚を匂わせる話をしていた直後ですから、復縁したい気持ちでいっぱいになるほど強い思いがおありだったと思います」と相談者のショックに寄り添います。その上で住吉は、「すぐに復縁となると難しいかもしれませんが、よく昔から『あとで振ったことを後悔させてやる！』という話がありますよね。そんなふうに、今の自分から少し変わってギャップを見せたり、努力して『人としてすごく成長している』と思ってもらえたりした時に、『やっぱり私、この人かも』となる可能性はある気がします。すぐには難しいかもしれませんが、そんな未来を見つつ……」と前向きな視点を提示しました。さらに、相談者が考えている「連絡して感謝とお詫びを伝えたい」という行動については、「お詫びをする必要はないと思いますよ。別に悪いことをしたわけではないですから。ただ、驚いてちゃんと言えなかったからこそ、感謝の気持ちと『本当に思いがあるよ』ということを、整理された形で言葉にして相手に伝え、一区切りつけるのは、ご自身がこのあと元気になるためにも大事だと思います」と優しく背中を押し、そのほかのリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、実際に「別れを切り出した側」の経験を持つリスナーからの、リアルな心理と復縁までのエピソードです。◆お互いに時間を置いて、見つめ直す期間を作る相談者さんとは男女逆で、私が（相手側にとっては）唐突に別れを切り出したことがあります。当時、私も彼女も30代前半で、相手が2つ上でした。付き合う時からうっすら結婚は考えていたものの、半年ほどの間に「互いに結婚を考えるなら、その行動や順序は違うのでは」という思いが積み重なりすぎて、「もう無理」となってしまいました。相手が結婚を早くしたい気持ちは理解できるものの、私は将来を考えれば考えるほど時間をかけて準備したいという感じでした。秋口に別れを切り出したあと、お互いに連絡は取らずにいましたが、年賀状やバレンタインに彼女から手紙をもらい、改めて気持ちを読めたことで、私も離れていた時期に色々考える中で「また会ってもいいかな」と思うようになりました。翌年の夏頃から再び付き合い始め、その後結婚し、今の妻となりました。すぐに連絡をとるのは、別れを切り出した側も頭がぐるぐるしている中だと少し逆効果になるかもしれません。お互いに少し時間をあけて、彼女さんにとっても結婚について考える時間を持ってもらうのはいかがでしょうか。（神奈川県 37歳 男性 専門職・クリエイティブ職）――続いては、恋愛における「ケジメのつけ方」や「去る者は追わず」の大切さを説くアドバイスです。◆会うなら「未練」を見せず、ケジメをつけるために人生経験豊富なおばちゃんから一言。女性は往々にして、腹を決めてから結論を出すので、彼女さんの気持ちを覆すのはほぼ無理だと思います。それを踏まえて、ご自身がこの先へ進むために、決別の意味を込めてもう一度彼女さんと会ってお話しするのはアリだと思います。でも、その時に少しでも未練を見せたらダメです。あくまで自分が先に進むため、今までの感謝を伝え、ケジメをつけるためです。恋愛も含め、人間関係は「去る者は追わず」が大切です。離れてしまった縁にすがっても良いことはありません。もしご縁がある方だったら、何もしなくても自ずと戻ってきます。ちょっとスピリチュアルに聞こえるかもしれませんが（笑）、自分や周りの友人の恋愛を振り返っても真実だなと痛感しています。相談者様に良きご縁が巡りますように！（東京都 47歳 女性 専業主婦・主夫）――最後は、あえて「友達」としての距離感から関係を再構築する実践的なアプローチの提案です。◆1ヶ月ほど様子を見て「友達として」誘ってみる経験上、別れてすぐ相手に何かアクションをとるとほぼ確実に失敗します。1ヶ月ほど様子を見て、別れたことを前提に映画や体験型のアトラクションに「誘う人がいなくて、友達として来てくれないか？」と誘ってみましょう。それを何度か繰り返してあっけらかんとしていると、向こうは勝手に元カレだと思っているのに、こっちはもう完全に友達としか思っていないという状態になり、勝手に向こうが寂しさを感じて戻ってきます。ただし、向こうが別の人に目移りしていたり、完全に脈なしだったりすると戻りません。そのときは潔くあきらめて次へ！ 飲みに行って忘れましょう！（東京都 37歳 男性 会社員）＜番組概要＞＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM