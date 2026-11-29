バイエルンは29日、オーストリア代表MFコンラート・ライマーが右足首の腱を脱臼したことを発表した。

ブンデスリーガ第11節が現地時間28日に行われ、バイエルンは敵地でハンブルガーSVと対戦し、0－0で試合を終えている。この一戦で、ライマーは52分からレナート・カールに代わり途中出場を果たしたが、終盤の87分に負傷交代を余儀なくされていた。

クラブはライマーの負傷に関して「手術を受ける必要がある」と説明。具体的な離脱期間は公表されていないものの、ドイツメディア『スカイスポーツ』が「今後数週間欠場することは明らかだ」と指摘する一方で、ドイツ紙『ビルト』は「約3カ月の長期離脱を強いられる見通し」との見解を示している。

バイエルンでは現在、主力選手を中心に負傷離脱者が相次いでいる。ドイツ代表FWセルジュ・ニャブリとカナダ代表DFアルフォンソ・デイヴィスが練習に復帰したことは伝えられているものの、エースのイングランド代表FWハリー・ケインをはじめ、ドイツ代表MFジャマル・ムシアラ、フランス代表FWミカエル・オリーズ、モロッコ代表MFイスマエル・サイバリ、元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーといった主軸が戦線離脱中となっている。

さらに、中盤の要であるドイツ代表MFジョシュア・キミッヒもハンブルガーSV戦で一発退場処分を受けており、次節以降の出場停止が決定している。