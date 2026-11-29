バイエルンに所属するドイツ代表MFジョシュア・キミッヒが、ハンブルガーSV戦での退場処分について謝罪した。28日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が同選手のコメントを伝えている。

ブンデスリーガ第11節が現地時間28日に行われ、バイエルンは敵地でハンブルガーSVと対戦した。主力選手に負傷離脱者が続出しているバイエルンは、前線に若手選手を起用して一戦に臨んだものの、0－0で迎えた44分にアクシデントが発生。キミッヒがプレーとは無関係な場面で相手選手のアレクサンダー・ロッシング・レレシットの髪を引っ張り、一発退場処分に。前半のうちに数的不利を強いられたバイエルンだったが、試合は0－0のスコアレスドローで終了した。

試合後、キミッヒは自身の退場について、「今のチーム状況を考えると、全く弁解の余地がない」とコメント。負傷者が相次ぐ苦しい台所事情の中で、自身の出場停止によってさらなる痛手を負わせたことを深く反省し、「チームに謝罪しなければならない。うまく説明できないが、本当に愚かな行為だった。それでも勝ち点1を獲得できたのは良かった」と謝罪の言葉を口にした。

また、ヴァンサン・コンパニ監督は「今の段階では、特定の選手を名指しして、批判をするつもりはない」と公の場でキミッヒを糾弾することを避けた。「重要なのは、我々が言うべきことはすべて明確かつ毅然とチーム内で話し合うべきだということ。『正直さ』もチームの結束の一部」と語り、過ちを認めて謝罪したキミッヒの姿勢を受け止めつつ、チーム内で解決を図る方針を示している。

さらに指揮官は「これまで誰も話題にしていなかった選手たちが、この状況から頭角を現し始めている。それは非常に貴重なこと」と語り、逆境の中でも、新戦力の台頭に手応えを感じている。